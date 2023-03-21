Рада заборонила надавати географічним об'єктам в Україні назви, що символізують Росію

Верховна Рада України під час засідання 21 березня ухвалила законопроєкт, який передбачає запровадження заборони в Україні на географічні назви, пов'язані (пропагують або символізують) із Росією та Російською імперією.

Про це повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

Ухвалення відповідного законопроєкту №7253 підтримали 258 депутатів на пленарному засіданні.

Згідно з ухваленою редакцією документу, в Україні заборонять присвоювати географічним об'єктам назви, які звеличують, увічнюють, пропагують чи символізують державу-окупанта, або її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, його діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав.

Нагадаємо, що законопроєкт було подано ще на початку квітня 2022 року групою з 50 депутатів на чолі з представником президента у Конституційному суді Федором Веніславським ("Слуга народу").

Дерусифікація, зокрема, може стосуватися міст Сєвєродонецьк, Южне, Южноукраїнськ та Первомайськ, селища Арбузинка, села Спокойствіє, Надеждівка, Переводчикове та Луч тощо.

Ініціатори вважають, що ухвалення законопроєкту забезпечить зменшення впливу РФ на внутрішню політику України та світогляд громадян, створить передумови для "запобігання агітаційно-пропагандистській діяльності вороже налаштованих до України осіб", прискорить дерадянізацію та дерусифікацію країни та сприятиме зміцненню духу та моралі української нації.