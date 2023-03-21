Рада запретила предоставлять географическим объектам в Украине названия, символизирующие Россию

Верховная Рада Украины во время заседания 21 марта приняла законопроект, предусматривающий введение запрета в Украине на географические названия, связанные (пропагандирующие или символизирующие) с Россией и Российской империей.

Об этом сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Принятие соответствующего законопроекта №7253 поддержали 258 депутатов на пленарном заседании.

Согласно принятой редакции документа, в Украине запретят присваивать географическим объектам названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют государство-оккупанта, или его выдающиеся, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, осуществлявших военную агрессию против Украины и других суверенных государств.

Напомним, что законопроект был представлен еще в начале апреля 2022 года группой из 50 депутатов во главе с представителем президента в Конституционном суде Федором Вениславским ("Слуга народа").

Дерусификация, в частности, может касаться городов Северодонецк, Южное, Южноукраинск и Первомайск, поселка Арбузинка, села Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч и т.д.

Инициаторы считают, что принятие законопроекта обеспечит уменьшение влияния РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение граждан, создаст предпосылки для "предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц", ускорит десоветизацию и дерусификацию страны и будет способствовать укреплению духа и морали.