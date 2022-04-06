В Раду внесли законопроект о дерусификации всех топонимов в Украине

50 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту запретить присваивать географическим объектам в Украине названия, превозносящие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие государство-оккупанта или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты и события.

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Соответствующий законопроект №7253 об изменении закона о географических названиях был внесен в Раду 5 апреля. Документ от имени группы соавторов подан представителем президента в Конституционном суде Федором Вениславским ("Слуга народа").

Также законопроектом предлагается запретить наименование объектов в честь деятелей, совершавших военную агрессию против Украины и других суверенных стран, "государственную тоталитарную политику" и преследование оппозиции, диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях или ставших жертвами преследования со стороны репрессивных органов в самой РФ.

В необычно огромной пояснительной записке, изложенной на 33 страницах, авторы объясняют необходимость такого шага, анализируя, в частности, ситуацию с топонимикой в различных городах Украины и подчеркивая необходимость избавления страны от всех названий, как-либо напоминающих о России или ассоциирующихся с ней.

"Вслед за декоммунизацией должна состояться деимпериализация или деколонизация и полное восстановление украинской исторонациональной топонимики, искаженной до неузнаваемости и стертой с нашей карты бывшим тоталитарным режимом. Ведь невозможно двигаться вперед с повернутой назад головой, с постоянным присутствием в нашем доме чужого, имперского, наполненного ложью", - сказано в документе.

По мнению нардепов, для современной Украины декоммунизация и деколонизация – даже важнее, чем просто избавление от рудиментов советского прошлого в виде коммунистических топонимов, памятников вождям или названий "чужих" городов, рек, гор и имен.

При этом Вениславский и его коллеги дают понять, что закон в случае его принятия будет касаться и русских названий населенных пунктов и улиц, которые не были переведены на украинский язык, а используются официально в транслитерированной форме.

Среди таких примеров упоминаются, в частности, города Северодонецк, Южное, Южноукраинск и Первомайск, поселок Арбузинка, села Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково и Луч.

"В нынешних условиях этот процесс означает деколонизацию и дерусификацию в целом, равную самосохранению нации. При этом проблема топонимики является своеобразной лакмусовой бумажкой, свидетельствующей о реальной готовности общества и власти к глубокой модернизации украинского государства и демонтаже старой модели развития, об их способности адекватно отвечать на ключевые и сложные вызовы судьбы и времени", - заявляют депутаты.

Как указывают авторы законопроекта, сегодня этот процесс стал крайне актуальным и весомым, поскольку в отношениях Украины и России, более восьми лет осуществляющей против нее вооруженную агрессию, возникла новая цивилизационная и политико-идеологическая реальность.

"В таких условиях трудно понимать логику существования на наших просторах большого количества улиц с топонимическими названиями российских городов и даже никому не известных сел, территорий, рек, озер, портов, в том числе в честь улиц или даже переулков в Москве, содержание которых продолжает ежедневно проектироваться на историческую память и мировоззрение украинцев, капитализируя в них рудименты российского тоталитаризма, формируя психологию украинской неполноценности и малороссийскости", - говорится в записке.

Инициаторы считают, что принятие законопроекта обеспечит уменьшение влияния РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение граждан, создаст предпосылки для "предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности враждебно настроенных к Украине лиц", ускорит десоветизацию и дерусификацию страны и будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации.