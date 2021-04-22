Суд узаконил переименование Московского проспекта в честь Степана Бандеры

22 апреля Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Вячеслав Якубенко.

"проспекту Бандеры в Киеве быть! Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры (и четырех других столичных улиц). Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования", — написал адвокат.

Согласно решению Киевсовета от 7 июля 2016 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве" были переименованы:

– улица Баумана — в улицу Януша Корчака;

– улица Кутузова — в улицу Генерала Алмазова;

– улица Суворова — в улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

– переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало;

– проспект Московский — в проспект Степана Бандеры.

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Как сообщалось ранее, 28 января 2021 года Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве".

В связи с этим, депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" и бывший руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович, комментируя решение на своей странице в Facebook, выразил позицию, что после решения апелляционного суда, касавшегося лишь проспекта Бандеры, дальнейшее обжалование этого наименования возможно лишь в Верховном суде.

Напомним, 25 июня 2019 года тот же Окружной админсуд Киева отменил указанное решение Киевсовета, но только в части переименования Московского проспекта в честь Бандеры. Кроме того, тем же решением ОАСК отменил переименование 1 июня 2017 года проспекта Генерала Ватутина, составляющего единую магистраль с Московским проспектом, в проспект Романа Шухевича.

Однако уже 9 декабря 2019 года Шестой апелляционный суд Киева это решение ОАСК отменил, оставив таким образом наименования проспектов в честь Бандеры и Шухевича.