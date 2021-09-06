В Киеве снесли памятник в честь дружбы с Москвой

В Киеве демонтирован памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, находившийся в сквере по улице Маршала Якубовского, 8.

Как сообщает пресс-служба Киевского горсовета, коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило тем самым соответствующее решение горсовета от 8 июля 2021 года, принятое, как указывается, "по многочисленным обращениям жителей столицы".

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В свою очередь, как написала на своей странице в Facebook депутат Киевсовета от партии "Голос" Алина Михайлова, инициировавшая демонтаж, памятник сейчас хранится в Голосеевской райадминистрации.

"Дружба в будущем невозможна, пока Россия не уйдет с каждого сантиметра украинской земли, не возместит каждую копейку убытков и пока президент РФ не извинится перед украинским народом на коленях. Любая постройка, прославляющая государство-оккупанта и воспевающая нашу с ним дружбу — это плевок в душу тысяч погибших украинцев. Дружбы нет. Все, забудьте. И даже о ней не мечтайте. И памятника этой дружбы тоже больше нет", — высказалась также она.

В то же время Михайлова выразила недовольство тем, что КП не проинформировало ее как инициатора о факте демонтажа и не сообщило об этом публично.

"Ни одно СМИ не было приглашено, ни одной новости или пресс-релиза. Видео и фото процедуры демонтажа я жду до сих пор. С чем связана такая таинственность этого действа? Нежелание будоражить коллаборационистов или провоцировать агрессора? Внутреннее несогласие с этим решением? Халатность к своим обязанностям?" — написала она.

По мнению инициатора сноса памятника, следующим шагом должна стать жесткая дерусификация Киева.

"Кієв рускій горад" — оставьте для шизофреников-единороссов, а в нашем Киеве, столице Украины, нет места уважению к оккупантам. Сейчас моя команда собирает подробную информацию о киевских топонимах (в частности, названиях улиц и объектов), памятниках, другом наследии, связанном с Россией, чтобы разработать комплексный подход и вычистить наш город от этой травмы. Если хотите помочь в этом — пишите. Будем убирать мусор вместе", — призвала она.

Отметим, что памятник в честь дружбы Киева и Москвы был установлен в августе 2001 года. До 2001 года Голосеевский район назывался Московским.

Напомним также, что в апреле апелляционный суд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в проспект Степана Бандеры.