41% жителей Украины считают русских одним народом с украинцами — опрос

41% жителей Украины согласны с мнением президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы являются одним народом, принадлежащим к одному историческому и духовному пространству. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг". При этом большинство в 55% все же с такой позицией не согласны, а еще 4% затруднились с ответом.

В частности, среди опрошенных на западе Украины с этим мнением согласились 22%, а не согласились 75%. В восточных же областях, наоборот, 65% этот тезис поддерживают, а 30% — нет.

По возрасту респондентов заметной разницы в ответах не наблюдается, однако она имеется в зависимости от религиозной принадлежности опрошенных. Так, верующие Украинской православной церкви согласны с упомянутым мнением на 66%, "просто верующие в Бога" — на 52%, атеисты — на 43%, сторонники Православной церкви Украины — на 33%, а среди греко-католиков таковых всего 10%.

Среди сторонников "Оппозиционной платформы — За жизнь" с тезисом Путина согласились 86%, среди электората партии "Наши" таковых 85%, а Партии Шария — 82%. Сторонники других политсил в основном с этим не согласны, а более всего с ним не согласен электорат "Свободы" (87%), "Европейской солидарности" — (86%) и "Силы и чести" (80%).



Кроме того, респондентов спрашивали, какая страна из двух — Украина или Россия — является наследницей Киевской Руси. 75% выбрали вариант "скорее, Украина", 8% — "скорее, Россия", 9% — ни одна из них", а еще 8% затруднились с ответом.



Первый вариант ответа чаще всего выбирали жители Западной Украины (88%) и сторонники "Евросолидарности" и "Голоса" (по 94%), "Украинской стратегии Гройсмана" (89%), "Свободы" и "Батькивщины" (по 87%). Второй вариант выбрало 23% сторонников ОПЗЖ и 21% "Наших". Среди симпатиков Партии Шария Украину выбрали всего 34%, Россию — 10%, ни одну из двух стран — 27%, а 28% затруднились с ответом.



По отношению к предоставлению томоса об автокефалии ПЦУ украинцы оказались разделены еще больше. В целом 45% скорее одобряют это, а 19% скорее не одобряют. Однако аж 31% с ответом затруднился. С момента предоставления ПЦУ автокефалии в январе 2019 года уровень поддержки (тогда он составлял 50%), по данным опросов "Рейтинга", постепенно снижается.



В частности, на западе Украины поддерживают автокефалию ПЦУ 59% опрошенных, а на востоке — лишь 26% (при этом 41% относятся безразлично, а 28% — не поддерживают).

Характерно, что среди верующих ПЦУ нашлось 11% противников предоставления автокефалии. В свою очередь среди греко-католиков таковых 14%. В то же время большинство атеистов и "просто верящих в Бога" безразличны к этому вопросу, а среди паствы УПЦ противников автокефалии вдвое больше, чем сторонников — 50% и 25% соответственно.

Наиболее радикально настроены в поддержку томоса сторонники "Евросолидарности" (85%), лидер которой Петр Порошенко, будучи президентом, активно продвигал создание автокефальной ПЦУ.

В то же время избиратели ОПЗЖ преимущественно (48%) не поддерживают это, а среди сторонников "Наших" и Партии Шария таковых большинство — 58% и 61% соответственно. Причем среди последней категории опрошенных не нашлось ни одного человека, который бы благосклонно относился бы к рассматриваемому событию.



Опрос был проведен 23-25 июля методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайно выборки мобильных номеров. Выборка составляет 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,0%.

Напомним, что ранее в июле Путин, уже неоднократно заявлявший, что считает русских и украинцев одним народом, опубликовал статью, в которой описал свое видение их исторического пути и современных взаимоотношений.

"Стену, которая возникла в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших ошибок, которые мы допустили в разные периоды. Но и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились подорвать наше единство. Формула, применяемая, известная испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять раздор между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа", — написал, в частности, российский президент.