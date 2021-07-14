Общество 1 час назад

38% украинцев хотят смотреть телевизор на украинском и русском в равной мере — опрос

Также опрос показал, что лишь треть жителей Украины говорит в семье по-украински

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Относительное большинство украинцев в 38,2% хотело бы смотреть телевизионные программы (новости, фильмы, концерты, спортивные трансляции и так далее) в равной мере на украинском и русском языках. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса центра "Социальный мониторинг".

В свою очередь, 22,5% хотели бы смотреть телевизор только на украинском, 18,7% — преимущественно на украинском, 11,1% — преимущественно на русском, а 7,2% — только на русском. Еще 0,2% указали другой язык, 1,3% заявили, что не смотрят телевизор, а 0,8% затруднились с ответом.

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Читать любимые печатные издания одинаково часто на русском и украинском хотят 34,2% респондентов. При этом украинскому и русскому языку в этом контексте отдают предпочтение в целом равное число жителей Украины.

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Первый из них выбрали 28,5% (16,5% только украинский, 12% — преимущественно), а второй — 28,6% (13,5% — только русский, 15,1% — преимущественно русский).

В то же время 33,9% опрошенных заявили, что в семье (дома) говорят только по-украински, 14,5% — преимущественно по-украински, 25,4% — на обоих языках в равной мере, 13,9% — в основном по-русски, а только по-русски — 11,8%. Другой язык указали лишь 0,4%.

Опрос был проведен 29 июня — 9 июля методом личного интервью 3011 респондентов по месту их проживания.

Напомним, что 14 июля Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

В начале июля суд по иску прокуратуры отменил статус русского языка как регионального в Николаеве, а в конце мая аналогичное событие произошло в Харькове.

Источник фото: Depositphotos

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