Политика 1 час назад

Суд отменил статус русского языка как регионального в Харькове

Решение принято в связи с отменой закона об основах государственной языковой политики

Харьков. Фото: скриншот видео Air Production Харьков. Фото: скриншот видео Air Production
Харьков. Фото: скриншот видео Air Production

Харьковский окружной административный суд 18 мая признал противоправным и недействительным начиная с 28 февраля 2018 года статус русского языка как регионального в Харькове.

Как говорится в решении суда, он удовлетворил соответствующий иск исполняющего обязанности руководителя Харьковской местной прокуратуры №1 к Харьковскому горсовету о признании недействительным его решения от 28 августа 2012 года.

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Суд принял такое решение в связи с тем, что 28 февраля 2018 года Конституционный суд признал неконституционным закон "Об основах государственной языковой политики", предусматривавший возможность придания на определенной территории статуса регионального языкам, отличным от украинского.

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Напомним также, что 20 мая Николаевский горсовет попытался принять решение об отмене аналогичного решения от 2012 года, однако провалил голосование.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь резко отреагировал на это, подчеркнув, что, в частности, решение КС об отмене закона об основах государственной языковой политики требует неукоснительного исполнения.

В январе Креминь сообщал, что если Николаевский горсовет не отменит свое решение по требованию прокуратуры, та будет добиваться этого через суд.

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