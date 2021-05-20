Креминь жестко отреагировал на отказ Николаева отменить статус русского как регионального

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь возмущен провалом голосования в Николаевском городском совете по вопросу об отмене присвоения в 2012 году русскому языку статуса регионального на территории города. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение "О признании утратившим силу решения городского совета №19/4 от 21 августа 2012 года "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева", — заявил Креминь.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Языковой омбудсмен напомнил депутатам, что закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, решение Конституционного суда от 28 февраля 2018 года о конституционности закона об основах государственной языковой политики, а также Конституция Украины требуют "неукоснительного исполнения на всей территории государства".

"Лучшая "слава" для таких избранников — обнародование их фамилий и публичные объяснения своим избирателям. Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления. Николаев — украинский город!" — добавил он.

При этом он отметил в своем после Офис генерального прокурора и Николаевскую областную прокуратуру, чтобы тем самым обратить на ситуацию их внимание.

Согласно опубликованному им результату голосования горсовета, из 54 депутатов на заседании присутствовало 46. Из них 23 проголосовали на отмену регионального статуса русского языка, против — 7, воздержался — 1, не голосовали — 15.

Отметим, в свою очередь, что все проголосовавшие против являются представителями "Оппозиционной платформы — За жизнь". Среди тех, кто не стал голосовать, — пятеро представителей ОПЗЖ, еще пятеро членов фракции Партии Шария, четверо избранных от "Слуги народа", а также депутат, избранный от "Нашего края".

Напомним также, что сам Креминь является уроженцем Николаевской области, выпускником, а затем преподавателем Николаевского национального университета имени Сухомлинского, в 2014 году также был председателем Николаевского облсовета.