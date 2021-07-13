Суд отменил статус русского языка как регионального в Николаеве

Николаевский окружной административный суд 8 июля признал недействительным и отменил решение Николаевского городского совета о присвоении русскому языку статуса регионального. Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура, подававшая соответствующий иск.

"В СМИ неоднократно отмечалось, что депутаты Николаевского горсовета не могут лишить русский язык статуса регионального, который был ему предоставлен решением совета в 2012 году во исполнение требований закона об основах государственной языковой политики", — отмечают в прокуратуре.

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Учитывая, что Конституционным судом в 2018 году данный закон был признан не соответствующим Конституции, для восстановления нарушенных интересов территориальной общины прокурор был вынужден обратиться в суд с иском об отмене указанного решения горсовета.

В свою очередь, как отмечает в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, иск был подан после его повторного обращения к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

"Наконец-то это антиконституционное решение, которое должны были пересмотреть депутаты в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, то есть два года назад, отменено", — поприветствовал решение суда Креминь.

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При этом он снова выразил сожаление, что часть депутатов Николаевского горсовета на недавнем заседании "так и не нашли смелости его отменить", несмотря на то что вопрос неоднократно выносился на голосование.

"Надеюсь, что в ближайшее время депутаты утвердят городскую программу развития украинского языка как государственного, заработают бесплатные курсы по изучению украинского языка, а также будет назначен профильный заместитель городского головы по вопросам языковой политики", — отметил Креминь.

Языковой омбудсмен также добавил, что по информации, которой располагает его секретариат, до сих пор в силе остаются решения Днепропетровского и Луганского областных советов по функционированию региональных языков, равно как и соответствующие решения в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

Напомним, Креминь возмущался провалом в мае голосования в Николаевском горсовете по вопросу об отмене присвоения русскому языку статуса регионального и даже опубликовал список всех депутатов с результатами голосования каждого.

Отметим также, что сам Креминь является уроженцем Николаевской области, выпускником, а затем преподавателем Николаевского национального университета имени Сухомлинского, в 2014 году также был председателем Николаевского облсовета.

При этом еще в январе заявлял, что в Закарпатской области были отменены все решения органов местного самоуправления о функционировании региональных языков, что идет вразрез с его новым комментарием.