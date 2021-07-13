"Никто не может быть меньшинством": Зеленский анонсировал закон о национальных сообществах

Президент Владимир Зеленский намерен внести в Верховную Раду законопроект о национальных сообществах, призванный заменить понятие национальных меньшинств в Украине и обеспечить защиту прав их представителей. Об этом он сказал на форуме "Украина 30. Гуманитарная политика".

Глава государства отметил, что Конституция Украины начинается с определения "украинского народа" как граждан Украины всех национальностей, и этот вопрос "требует внимания".

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"Много национальностей дружно живут в Украине плечом к плечу долгие годы. Но, к сожалению, все эти годы не усовершенствовалось законодательство в этой сфере. Офисом президента и мною лично была поставлена задача разработки качественно нового и прогрессивного законодательства. И сейчас идет активная работа над законом о национальных сообществах", — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что речь идет именно о "сообществах", а не "меньшинствах", поскольку, по его словам, ни одна национальность не должна чувствовать себя меньшинством менее важным и менее защищенным.

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"Никто не может быть в меньшинстве, поскольку мы все граждане Украины и все мы равны. Все мы достойны, равны, и это наша большая страна. Украина — это наш большой дом, дом общий, добрый, теплый, крепкий. И это должно чувствовать каждое сообщество, быть неотъемлемой частью украинского общества, не утрачивая своих традиций, самобытности, языка", — отметил глава государства.

Напомним, что 1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, предусматривающий такой статус за крымскими татарами, караимами и крымчаками. Проект этого документа внес в парламент 18 мая, в день годовщины начала депортации крымских татар в 1944 году, именно Зеленский.

Стоит отметить, что в вышедшем 6 июля интервью секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Зеленский является национал-патриотическим политиком, который первым из украинских президентов действительно намерен поставить точку в "языковом вопросе", чего не смог сделать Виктор Ющенко, которого также считали национал-патриотом.