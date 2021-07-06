Данилов: Зеленский — национал-патриот, желающий поставить точку в языковом вопросе

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что президент и глава СНБО Владимир Зеленский является национал-патриотическим политиком, который первым из украинских президентов действительно намерен поставить точку в "языковом вопросе". Об этом Данилов заявил в интервью Forbes.ua.

"Мы еще не стали большой экономикой, потому что 30 лет выясняем отношения и обсуждаем вопросы, по которым должны были поставить точку еще в 1991 году. Если бы еще тогда перешли на двуязычие — на украинский и английский языки, не было бы этих проблем. Зеленский — это первый национал-патриотический президент, который хочет поставить точку в языковом вопросе", — сказал он.

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По словам секретаря СНБО, бывший в 2005-2010 годах президентом Виктор Ющенко имел шанс и возможность стать таковым.

"Но он перешел на договоренности и другие недопустимые вещи. Когда я был председателем Луганской ОГА (кстати, меня коробит, когда говорят "губернатор" — это российский вирус), мне позвонил Петр, брат Ющенко, и попросил "встретиться" с человеком, который руководил вооруженными формированиями и имел отношение к нападению на наш штаб. Я объяснил, куда они все должны идти", — заявил Данилов.

Напомним, что ровно год назад секретарь СНБО заявил, что "вторым языком" в Украине никоим образом не может быть русский, а должен быть английский.

Отметим, что по данным февральского опроса фонда "Демократические инициативы", с негативным отношением из-за их языка в Украине сталкиваются 14% украиноязычных и 23% русскоязычных.