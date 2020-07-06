Русский не может быть вторым государственным языком в Украине — секретарь СНБО Данилов

Русский язык не может быть вторым государственным в Украине, но им может стать английский. Более того, изучать и использовать этот язык должны все украинцы.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью "УП".

"Вопрос языка — очень важный, принципиальный вопрос для государства. Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине — то должен быть только государственный украинский язык", — сказал он.

В то же время он отметил, что вторым языком в Украине может быть английский. По мнению Данилова, знать и использовать его должны все украинцы.

"Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык", — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что языковой вопрос в Украине создан искусственно. По мнению главы государства, страна должна защищать право национальных меньшинств знать свой родной язык. При этом, они должны владеть и украинским языком.