Общество 40 минут назад

КМИС: 92% украинцев выступают за меню в заведениях обязательно на украинском языке

При этом 41% респондентов считает, что меню обязательно должно быть на русском языке (параллельно с украиноязычной версией)

Языковой вопрос. Фото: sostav.ua Языковой вопрос. Фото: sostav.ua
Языковой вопрос. Фото: sostav.ua

Около 92% украинцев считают, что в кафе, ресторанах и других заведениях меню на украинском языке обязательно должно быть на всей территории Украины (параллельно с русскоязычной версией или без нее).

При этом 41% респондентов считает, что меню обязательно должно быть на русском языке (параллельно с украиноязычной версией), свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 20 по 23 июня 2020 года.

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Отвечая на вопрос, на каком языке — украинском и / или русском — должно быть меню в заведениях питания (кроме таких языков, как английский и другие), чаще всего украинцы выбирали ответ "на украинском и русском языках на всей территории страны" (40%).

На втором месте в рейтинге был вариант "обязательно на украинском языке и дополнительно на русском языке, где большинство населения этого желает" (27%).

На третьем — "только на украинском языке на всей территории страны" (25%), на четвертом — "обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает" (1%).

Известно, что КМИС с 20 по 23 июня 2020 года провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше).

При этом в выборку не вошли территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,2%.

Как сообщалось, 63% украинцев считают, что страна еще не справилась с эпидемией коронавируса, и число новых больных скоро будет расти.

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