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Более 60% украинцев ожидают ухудшения ситуация с коронавирусом — соцопрос

В то же время 18% опрошенных считают, что Украина уже справилась с эпидемией COVID-19

Коронавирус в Украине. Фото: capital.ua Коронавирус в Украине. Фото: capital.ua
Коронавирус в Украине. Фото: capital.ua

Около 63% украинцев считают, что страна еще не справилась с эпидемией коронавируса, и число новых больных скоро будет расти.

Об этом свидетельствует новый опрос Киевского международного института социологии, проведенного с 20 по 23 июня 2020 года.

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В то же время 18% опрошенных считают, что Украина уже справилась с эпидемией коронавируса и новых больных скоро будет становиться меньше.

При этом 19% украинцев не смогли определиться с ответом.

Известно, что КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2000 респондентов. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше).

В то же время в выборку не вошли территории, которые временно не контролируются властью Украины, — АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

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Ранее сообщалось, что в Украине значительно увеличилось количество диагнозов пневмония. По сравнению с маем, число таких пациентов выросло примерно в 2 раза.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 29 июня, в Украине было 43 тысячи 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1147 летальных, 19 тысяч 27 пациентов выздоровели.

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