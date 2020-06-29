Резкий спад: в Украине за сутки зафиксировали 646 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 29 июня, в Украине было 43 тысячи 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1147 летальных, 19 тысяч 27 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 646 новых случаев коронавируса, 93 человека выздоровели, а 18 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 649 тысяч 150 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 1846 случаев;
Волынская область — 2312 случаев;
Днепропетровская область — 1087 случаев;
Донецкая область — 481 случай;
Житомирская область — 1404 случая;
Закарпатская область — 2792 случая;
Запорожская область — 570 случаев;
Ивано-Франковская область — 2350 случаев;
Кировоградская область — 646 случаев;
город Киев — 4980 случаев;
Киевская область — 2546 случаев;
Львовская область — 5292 случая;
Луганская область — 80 случаев;
Николаевская область — 442 случая;
Одесская область — 1632 случая;
Полтавская область — 312 случаев;
Ровенская область — 3638 случаев;
Сумская область — 296 случаев;
Тернопольская область — 1913 случаев;
Харьковская область — 2098 случаев;
Херсонская область — 191 случай;
Хмельницкая область — 798 случаев;
Черновицкая область — 4745 случаев;
Черкасская область — 642 случая;
Черниговская область — 535 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 29 июня в Центр поступило 753 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 88 тысяч 165 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что Фонд социального страхования Украины компенсировал утраченный заработок за время изоляции от COVID-19 около 2 тысячам 300 застрахованным лицам, из них около 250 человек — медицинские работники.