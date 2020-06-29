Резкий спад: в Украине за сутки зафиксировали 646 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 29 июня, в Украине было 43 тысячи 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1147 летальных, 19 тысяч 27 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 646 новых случаев коронавируса, 93 человека выздоровели, а 18 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что всего было проведено 649 тысяч 150 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 1846 случаев;

Волынская область — 2312 случаев;

Днепропетровская область — 1087 случаев;

Донецкая область — 481 случай;

Житомирская область — 1404 случая;

Закарпатская область — 2792 случая;

Запорожская область — 570 случаев;

Ивано-Франковская область — 2350 случаев;

Кировоградская область — 646 случаев;

город Киев — 4980 случаев;

Киевская область — 2546 случаев;

Львовская область — 5292 случая;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 442 случая;

Одесская область — 1632 случая;

Полтавская область — 312 случаев;

Ровенская область — 3638 случаев;

Сумская область — 296 случаев;

Тернопольская область — 1913 случаев;

Харьковская область — 2098 случаев;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 798 случаев;

Черновицкая область — 4745 случаев;

Черкасская область — 642 случая;

Черниговская область — 535 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 29 июня в Центр поступило 753 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 88 тысяч 165 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Фонд социального страхования Украины компенсировал утраченный заработок за время изоляции от COVID-19 около 2 тысячам 300 застрахованным лицам, из них около 250 человек — медицинские работники.