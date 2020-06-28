Страхование и финуслуги 1 час назад

Фонд соцстраха направил на оплату больничных из-за COVID-19 2,6 млн грн

Из общего числа застрахованных лиц, получивших пособие по временной потере трудоспособности из-за распространения коронавирусной инфекции, около 250 человек — медицинские работники

Фото: Событие Фото: Событие
Фото: Событие

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) компенсировал утраченный заработок за время изоляции от COVID-19 около 2 тысячам 300 застрахованным лицам.

В пресс-службе ФССУ отмечают, что из них около 250 человек — медицинские работники.

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В целом Фонд направил свыше 2,6 млн грн на оплату больничных листов, выданных застрахованным лицам в случае самоизоляции или во время пребывания в медучреждениях из-за проведения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий.

В Соцстрахе отмечают, что размер пособия по временной потере трудоспособности, вызванной изоляцией от коронавирусной болезни, составляет 50% среднего дохода работника независимо от продолжительности страхового стажа.

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В то же время, для медицинских работников ФССУ компенсирует потерянный за время изоляции от COVID-19 заработок в размере 100% среднего дохода.

Финансирование осуществлено Фондом социального страхования Украины на средства финансовой помощи, выделенные из фонда борьбы с COVID-19 в соответствии с решением Правительства на безвозвратной основе.

На сегодняшний день под опекой Фонда соцстраха находится почти 12 млн человек — официально трудоустроенных, самозанятых, ООО, лиц, работающих на условиях гражданско-правовых договоров.

Напомним, на протяжении четырех месяцев 2020 года Фонд социального страхования Украины направил 2,8 млрд грн на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и их семьям.

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