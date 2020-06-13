Страхование и финуслуги 10 минут назад

Фонд соцстраха изменил свой годовой бюджет

Правление Фонда приняло изменения в бюджет на 2020 год для уточнения плановых показателей доходной и расходной частей бюджета

Фото: ФССУ Фото: ФССУ
Фото: ФССУ

Вчера, 12 июня, правление Фонда социального страхования Украины (ФССУ) утвердило изменения в годовой бюджет Фонда.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, такое решение было принято на заседании под председательством председателя первого заместителя министра социальной политики Евгения Котика. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В ФССУ отмечают, что правление Фонда приняло изменения в бюджет на 2020 год для уточнения плановых показателей доходной и расходной частей бюджета, в частности, в части выделения Фонда финансовой помощи.

Это позволит предоставить ФССУ 2 млрд 278,8 млн грн финансовой помощи из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Читайте также:
Освобожденные от ЕСВ предприниматели и безработные имеют право на выплаты Соцстраха

Деньги будут выделены на следующие цели:

– 1 млрд 807,7 млн грн будут выделены на возвратной основе для обеспечения бесперебойных выплат материального обеспечения застрахованным лицам в условиях карантина;

– 471,1 млн грн — на безвозвратной основе для выплаты единовременных пособий членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые умерли от коронавирусной инфекции, а также на компенсацию утраченного заработка за время изоляции от COVID-19.

Кроме этого, в ходе заседания был обновлен Порядок составления и исполнения бюджета Фонда и Коды экономической классификации расходов бюджета.

Эти изменения носят технический характер и утверждены для урегулирования предоставления Фонда финансовой помощи.

Напомним, на протяжении четырех месяцев 2020 года Фонд социального страхования Украины направил 2,8 млрд грн на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и их семьям

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Чому кошти з COVID-фонду варто закласти на будівництво доріг?
Чому кошти з COVID-фонду варто закласти на будівництво доріг?
Остаток денег на едином казначейском счете Украины за месяц вырос почти вдвое
Остаток денег на едином казначейском счете Украины за месяц вырос почти вдвое
Освобожденные от ЕСВ предприниматели и безработные имеют право на выплаты Соцстраха
Освобожденные от ЕСВ предприниматели и безработные имеют право на выплаты Соцстраха
Загрузка...
Новое видео
Как кризис повлияет на инвестирование — Андрей Комаровский, Sector X / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Жена президента Зеленского заразилась коронавирусом

  3. Обострение коронавируса в Украине: Минздрав готовит дополнительные рекомендации

  4. Зеленский перешел на особый режим работы — Офис Президента Украины

  5. У сотрудников более 30 киевских ресторанов и магазинов выявили коронавирус

Загрузка...