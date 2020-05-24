Фонд соцстраха увеличил сумму ежемесячных выплат пострадавшим на производстве

По итогам января — апреля 2020 года средний размер ежемесячной страховой выплаты от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) для лиц, пострадавших на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих на них право в случае смерти потерпевшего, вырос на 11,7% и составил 3 657,75 грн.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, средний размер ежемесячной выплаты для пострадавших на производствах угольной отрасли составляет 5 003,34 грн.

ФССУ осуществляет страхование более 12 млн работающих на случай травм и заболеваний, полученных при исполнении служебных обязанностей.

В частности, в случае стойкой утраты трудоспособности из-за производственных причины Фонд осуществляет ежемесячные страховые выплаты, которые компенсируют утраченный заработок в зависимости от степени утраты трудоспособности. Выплаты финансируются до полного восстановления трудоспособности или в течение всей жизни.

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На сегодняшний день в Украине почти 205,5 тысяч таких лиц и членов их семей, которые каждый месяц получают от Фонда выплаты. 89,3 тысяч из них — пострадавшие на производствах угольной отрасли и их семьи.

В общей сложности, на протяжении четырех месяцев 2020 года Фонд социального страхования Украины направил 2,8 млрд грн на ежемесячные страховые выплаты пострадавшим и их семьям, из которых 1,6 млрд грн — на ежемесячные выплаты пострадавшим шахтерам и членам их семей.

Расходы по этому направлению выросли на 119,2 млн грн, или 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Напомним, на период карантина Фонд социального страхования Украины временно отложил выплаты по отдельным статьям расходов и расширил перечень причин нетрудоспособности, по которым ФССУ осуществляет финансирование.