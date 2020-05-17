Фонд соцстраха расширил перечень финансируемых выплат во время карантина

На период карантина Фонд социального страхования Украины (ФССУ) временно отложил выплаты по отдельным статьям расходов и расширил перечень причин нетрудоспособности, по которым ФССУ осуществляет финансирование.

Об этом сообщили на селекторном совещании с участием руководителей структурных подразделений исполнительной дирекции, а также начальников управлений в областях и городе Киеве, передает пресс-служба Фонда.

По словам исполняющей обязанности директора ФССУ Татьяны Михайленко, финансирование материального обеспечения проводится Фондом в полном объеме по мере поступлений от уплаты единого взноса.

В частности, Фондом финансирует следующие расходы:

– расходы на обеспечение пострадавших на производстве лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;

– уходы и дополнительное питание;

– выплаты единовременных пособий.

Соответствующие изменения утверждены Законом Украины от 13 апреля 2020 года № 553 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

В то же время, рабочим органам исполнительной дирекции Фонда рекомендовано заключить дополнительные соглашения с аптечными учреждениями по возмещению Фондом средств за отпущенные ими лекарства и медицинские изделия после окончания карантина.

Единовременные выплаты в случае несчастного случая на производстве или установления профзаболевания для пострадавших и членов их семей назначаются Фондом в соответствии с действующими нормативно-правовых актов, но будут выплачены в 30-дневный срок со дня окончания карантина.

Также исполнительной дирекцией Фонда были направлены предложения по внесению изменений в законодательство для включения в перечень выплат, осуществляемых ФССУ в период карантина, единовременных пособий, а также финансирование лекарственных средств, изделий медицинского назначения, уходов, дополнительного питания.

Кроме этого, 15 мая вступили в силу изменения к Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, которым регламентировано выдачу больничных листов застрахованным лицам на период пребывания в обсервации, на самоизоляции под контролем.

По соответствующим больничным листам с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19-11" ФССУ осуществит компенсацию 50% утраченного заработка. Срок выдачи таких листков нетрудоспособности в соответствии с действующими нормативно-правовых актов и отраслевых стандартов в сфере здравоохранения составляет 14 дней.

Как сообщила заместитель начальника управления страховых выплат и материального обеспечения, начальник отдела материального обеспечения Анна Харченко, физические лица-предприниматели и самозанятые лица, которые временно освобождены от уплаты ЕСВ для их поддержки на период действия противоэпидемических мероприятий, продолжают считаться застрахованными лицами и имеют право на выплаты и пособия от ФССУ.

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Она также добавила, что парламент утвердил предоставление медицинским работникам пособий из-за изоляции от COVID-19 в размере 100% среднего дохода. О вступлении в силу соответствующих изменений будет сообщено дополнительно.

Напомним, при обнаружении симптомов острого респираторного заболевания, подозрения на COVID-2019, Фонд социального страхования Украины профинансирует оказание помощи по временной потере трудоспособности, которая компенсирует застрахованному лицу потерянный за время лечения заработок.

Как известно, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в мире пандемию нового коронавируса COVID-19.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.