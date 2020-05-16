Эпидемия коронавируса в Украине может пойти на спад в конце мая — исследование

Начало спада пандемии коронавируса в Украине может произойти в третьей декаде мая 2020 года.

Такой прогноз дала команда проекта "Форсайт Covid-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ имени Игоря Сикорского.

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Согласно прогнозу ученых, для Украины на 15-дневном отрезке времени (6-20 мая 2020 года) характер развития пандемии приобретает более четкий линейный характер с уровнем "плато" — 400-550 новых инфицированных в день.

По результатам прогнозного моделирования, такой характер развития процесса может продолжиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой, вероятно, наступит пик пандемии.

"После этого пандемия, вероятно, может пойти на спад (количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво больше количества ежедневно инфицированных)", — говорится в прогнозе.

При этом указано, что конкретно для города Киева на протяжении 15-дневного отрезка времени (6-20 мая) процесс развития пандемии пока более нестационарный с вероятным снижением его волатильности и приобретением более четкого линейного характера на следующей неделе с уровнем "плато" — 40-50 новых инфицированных в день.

В то же время количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей (14 мая этот баланс однодневно был даже положительным).

Ученые ожидают, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что засвидетельствует начало спада пандемии.

Как отмечается, результаты краткосрочного прогнозного моделирования количества больных COVID-19 в Украине и городе Киеве на 16-20 мая получены с использованием многослойной нейронной сети Back Propagation на основе механизма "скользящего окна" с количеством точек данных для обучения нейронной сети — 12.

При этом средняя абсолютная погрешность в процентах выполненного прогноза на 15-дневном отрезке времени не превышает 2,2%.

Ранее в Минздраве заявили, что руководители медучреждений сообщают только о половине случаев COVID-19 среди медиков. Из более 3 тысяч случаев заболевания коронавирусом среди медиков сообщили только о каждом втором.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 субботы, 16 мая, в Украине было 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели.