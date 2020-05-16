В Украине зафиксировано рекордное число выздоровлений от коронавируса за сутки

По состоянию на 9:00 субботы, 16 мая, в Украине было 17 858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 528 новых случаев коронавируса, при этом выздоровели от этой инфекции рекордные 433 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 700 случаев;
Волынская область — 599 случаев;
Днепропетровская область — 806 случаев;
Донецкая область — 121 случай;
Житомирская область — 540 случаев;
Закарпатская область — 858 случаев;
Запорожская область — 365 случаев;
Ивано-Франковская область — 1200 случаев;
Кировоградская область — 441 случай;
город Киев — 2221 случай;
Киевская область — 1143 случая;
Львовская область — 969 случаев;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 236 случаев;
Одесская область — 734 случая;
Полтавская область — 263 случая;
Ровенская область — 1104 случая;
Сумская область — 161 случай;
Тернопольская область — 1065 случаев;
Харьковская область — 773 случая;
Херсонская область — 167 случаев;
Хмельницкая область — 235 случаев;
Черновицкая область — 2647 случаев;
Черкасская область — 363 случая;
Черниговская область — 105 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 16 мая в Центр поступило 1196 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 45 038 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 15 мая в мире от коронавируса продолжают лечиться 145 граждан Украины.