Новая вспышка коронавируса в Киеве: в Дарницком доме-интернате заболел 81 человек

В Киеве зафиксирован новый очаг заболевания коронавирусом. 15 мая Дарницком доме-интернате для девочек подтвердили заболевание 81 человека. Трое заболевших госпитализированы в больницы города, а учреждение закрыто на карантин.

Об этом на экстренном брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам Кличко, сначала заболевание обнаружили у сотрудницы дома-интерната, после чего сделали ПЛР-тесты всем воспитанникам и сотрудникам учреждения. Всего протестировали 182 человека, заболевание выявили у 81. Среди них — 53 воспитанницы интерната в возрасте от 7 до 35 лет, а также 28 женщин и двое мужчин из числа персонала.

Троих сотрудников госпитализировали в больницы города, остальные — находятся на самоизоляции под контролем врачей. Заболевшие воспитанницы находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимую помощь в интернате, сообщил Кличко.

"Как выяснили, вирус занесла одна женщина, младшая сестра одной из групп интерната. Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме, кроме персонала их никто не посещает", — сказал он.

Сейчас Дарницкий дом-интернат полностью закрыт на карантин, в нем проводят дезинфекцию и медицинские обследования. На въезде на территории дежурят спасатели и полиция.

После этого, как заявил Кличко, тестирование на коронавирус проведут также в Святошинском интернате для мальчиков, в двух городских учреждениях для пожилых людей и четырех специализированных учреждениях для мужчин и женщин.

Напомним, что, по состоянию на 9:00 пятницы, 15 мая, в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За прошлые сутки зафиксировано 483 новых случая коронавируса, в то же время 330 человек выздоровели.