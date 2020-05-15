Общество 40 минут назад

Новая вспышка коронавируса в Киеве: в Дарницком доме-интернате заболел 81 человек

Троих заболевших сотрудников интерната госпитализировали

В Киеве зафиксирован новый очаг заболевания. Фото: Инофрматор В Киеве зафиксирован новый очаг заболевания. Фото: Инофрматор
В Киеве зафиксирован новый очаг заболевания. Фото: Инофрматор

В Киеве зафиксирован новый очаг заболевания коронавирусом. 15 мая Дарницком доме-интернате для девочек подтвердили заболевание 81 человека. Трое заболевших госпитализированы в больницы города, а учреждение закрыто на карантин.

Об этом на экстренном брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Кличко, сначала заболевание обнаружили у сотрудницы дома-интерната, после чего сделали ПЛР-тесты всем воспитанникам и сотрудникам учреждения. Всего протестировали 182 человека, заболевание выявили у 81. Среди них — 53 воспитанницы интерната в возрасте от 7 до 35 лет, а также 28 женщин и двое мужчин из числа персонала.

Троих сотрудников госпитализировали в больницы города, остальные — находятся на самоизоляции под контролем врачей. Заболевшие воспитанницы находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимую помощь в интернате, сообщил Кличко.

"Как выяснили, вирус занесла одна женщина, младшая сестра одной из групп интерната. Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме, кроме персонала их никто не посещает", — сказал он.

Сейчас Дарницкий дом-интернат полностью закрыт на карантин, в нем проводят дезинфекцию и медицинские обследования. На въезде на территории дежурят спасатели и полиция.

После этого, как заявил Кличко, тестирование на коронавирус проведут также в Святошинском интернате для мальчиков, в двух городских учреждениях для пожилых людей и четырех специализированных учреждениях для мужчин и женщин.

Читайте также:
За рубежом от коронавируса лечатся 145 украинцев: больше всего в Италии

Напомним, что, по состоянию на 9:00 пятницы, 15 мая, в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За прошлые сутки зафиксировано 483 новых случая коронавируса, в то же время 330 человек выздоровели.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Транспортный коллапс в Киеве: въезд грузовиков в столицу ограничат
Транспортный коллапс в Киеве: въезд грузовиков в столицу ограничат
85% заробитчан в Польше хотят переждать пандемию, не возвращаясь в Украину — исследование
85% заробитчан в Польше хотят переждать пандемию, не возвращаясь в Украину — исследование
Обиженный поставщик китайских гаджетов срывает закупку томографов для пограничной службы
Обиженный поставщик китайских гаджетов срывает закупку томографов для пограничной службы
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Anticrisis business talks с Абрамовой, Левиным и Ткаченко / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Первая в Европе страна объявила о конце эпидемии коронавируса

  3. НБУ предостерегает банки от повальной блокировки платежей свыше 5000 грн

  4. От Офиса Генпрокурора ГБР "курирует" зять топ-менеджера Курченко — СМИ

  5. Глава Минздрава назвал "банальным обманом" заложенные в медреформу тарифы

Загрузка...