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В Украине за сутки коронавирусом заболели 483 человека, выздоровели — 330

Всего в стране на данный момент зафиксировано 17 330 случаев COVID-19

Взятие анализа на коронавирус. Фото: Pinterest Взятие анализа на коронавирус. Фото: Pinterest
Взятие анализа на коронавирус. Фото: Pinterest

По состоянию на 9:00 пятницы, 15 мая, в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели.

За прошлые сутки зафиксировано 483 новых случая коронавируса, в то же время 330 человек выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 674 случая;

Волынская область — 582 случая;

Днепропетровская область — 791 случай;

Донецкая область — 121 случай;

Житомирская область — 538 случаев;

Закарпатская область — 816 случаев;

Запорожская область — 356 случаев;

Ивано-Франковская область — 1188 случаев;

Кировоградская область — 437 случаев;

город Киев — 2068 случаев;

Киевская область — 1094 случая;

Львовская область — 942 случая;

Луганская область — 42 случая;

Николаевская область — 228 случаев;

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Одесская область — 712 случаев;

Полтавская область — 257 случаев;

Ровенская область — 1074 случая;

Сумская область — 158 случаев;

Тернопольская область — 1060 случаев;

Харьковская область — 757 случаев;

Херсонская область — 167 случаев;

Хмельницкая область — 222 случая;

Черновицкая область — 2600 случаев;

Черкасская область — 350 случаев;

Черниговская область — 96 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 15 мая в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43 842 сообщения о подозрении на коронавирус.

Как сообщалось, утром 14 мая в Украине было зарегистрировано 16 тысяч 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели.

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