В Украине за сутки коронавирусом заболели 483 человека, выздоровели — 330

По состоянию на 9:00 пятницы, 15 мая, в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели.
За прошлые сутки зафиксировано 483 новых случая коронавируса, в то же время 330 человек выздоровели, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 674 случая;
Волынская область — 582 случая;
Днепропетровская область — 791 случай;
Донецкая область — 121 случай;
Житомирская область — 538 случаев;
Закарпатская область — 816 случаев;
Запорожская область — 356 случаев;
Ивано-Франковская область — 1188 случаев;
Кировоградская область — 437 случаев;
город Киев — 2068 случаев;
Киевская область — 1094 случая;
Львовская область — 942 случая;
Луганская область — 42 случая;
Николаевская область — 228 случаев;
Одесская область — 712 случаев;
Полтавская область — 257 случаев;
Ровенская область — 1074 случая;
Сумская область — 158 случаев;
Тернопольская область — 1060 случаев;
Харьковская область — 757 случаев;
Херсонская область — 167 случаев;
Хмельницкая область — 222 случая;
Черновицкая область — 2600 случаев;
Черкасская область — 350 случаев;
Черниговская область — 96 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 15 мая в Центр поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 43 842 сообщения о подозрении на коронавирус.
Как сообщалось, утром 14 мая в Украине было зарегистрировано 16 тысяч 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4143 пациента выздоровели.