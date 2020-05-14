Политика 10 минут назад

Кабмин открывает непродовольственные рынки

Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов

Фото: Вежа Фото: Вежа
Фото: Вежа

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая, сообщает пресс-служба Кабмина

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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, эти изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, из-за работы непродовольственных рынков.

Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Решение вступит в силу после опубликования.

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В свою очередь, Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает открытие непродовольственных рынков.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На тех же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", — заявил Зеленский на традиционном совещании с представителями Кабинета Министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что Госпотребслужба города Киева проверила 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации. 5 мая в Киеве открылись первые 3 из них.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить работу продовольственных рынков, если на них будут соблюдаться меры предосторожности.

В частности, Минздрав решил, что на 20 квадратных метрах рынка может находиться 1 покупатель, а все присутствующие — и продавцы, и покупатели, — будут носить маски.

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