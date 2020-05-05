В Киеве открылись три продовольственных рынка — Кличко

Госпотребслужба города Киева проверила 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации. Сегодня в Киеве открылись первые три из них.

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

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"Как вы знаете, правительство разрешило работать продовольственным рынкам. Но прописало требования и регламенты их работы. Госпотребслужба города проверила 37 рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям. В прошедшие несколько дней ни один из рынков не был готов открыться", — сообщил Кличко.

По словам мэра, после этого рынки активно готовились, обустраивали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации.

"Сегодня в столице уже открылись три рынка: "Демеевский" — в Голосеевском районе, "Маяк" — в Деснянском и "Базар на Лесной". Завтра должны открыться "Владимирский" и "Печерский" рынки. Я призываю всех киевлян соблюдать правила безопасности. И на рынках, в частности. Дистанция, маска, перчатки, дезинфекторы", — заявил Кличко.

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Он также добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение и позволила столичным кофейням работать на вынос.

"Это и поддержка для бизнеса, и справедливое решение! Потому рестораны и кафе работали на вынос во время ограничений", — сказал Кличко.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить работу продовольственных рынков, если на них будут соблюдаться меры предосторожности.

В частности, Минздрав решил, что на 20 квадратных метрах рынка может находиться 1 покупатель, а все присутствующие, и продавцы и покупатели, будут носить маски.