Минздрав разрешил открыть продовольственные рынки

Продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Соответствующее постановление, подписанное заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко, обнародовано на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, рынки могут работать при соблюдении следующих условий:

1) зарегистрированный производитель пищевой продукции;

2) пребывание не более одного посетителя на 20 квадратных метров торговой площади рынка;

3) предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.

Кроме того, необходимо обеспечить персонал и покупателей средствами индивидуальной защиты, а также обеспечить возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Что касается рынков выходного дня, то для них расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.

Напомним, 17 марта в Украине временно прекратили работу предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов.

25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации в стране и продлило карантин до 24 апреля 2020 года.

Ранее Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло производство против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни.