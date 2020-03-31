Политика и экономика 1 час назад

Минздрав разрешил открыть продовольственные рынки

При соблюдении ряда требований снова можно открыть продуктовые рынки

Минздрав разрешил открыть продовольственные рынки Минздрав разрешил открыть продовольственные рынки
Продовольственный рынок. Фото: Скриншот с видео

Продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Соответствующее постановление, подписанное заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко, обнародовано на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, рынки могут работать при соблюдении следующих условий:

Кратко и по делу в Telegram

1) зарегистрированный производитель пищевой продукции;

2) пребывание не более одного посетителя на 20 квадратных метров торговой площади рынка;

3) предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра.

Кроме того, необходимо обеспечить персонал и покупателей средствами индивидуальной защиты, а также обеспечить возможность соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Читайте также:
Рост цен на продукты: кто виноват и что делать

Что касается рынков выходного дня, то для них расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 м.

Напомним, 17 марта в Украине временно прекратили работу предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов.

25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации в стране и продлило карантин до 24 апреля 2020 года.

Ранее Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло производство против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева. Поводом для вмешательства Комитета стало существенное подорожание товаров в последние дни.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Приховувати дані про рух громадського транспорту в Україні під час карантину неприпустимо
Приховувати дані про рух громадського транспорту в Україні під час карантину неприпустимо
"Нова Пошта" предупредила сотрудников о возможных трудностях: "2 квартал будет тяжелым"
"Нова Пошта" предупредила сотрудников о возможных трудностях: "2 квартал будет тяжелым"
В Раде юридически заблокировали подписание закона о рынке земли
В Раде юридически заблокировали подписание закона о рынке земли
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. "Как минимум два месяца, как в Европе" — Аваков намекнул, что карантин будет еще продлен

  3. Рада после восьми часов правок приняла закон о рынке земли: за — 259 депутатов

  4. Суды массово отменяют штрафы за нарушение карантина

  5. Полиция не будет штрафовать за шашлыки на карантине

Загрузка...