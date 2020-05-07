В Украине снова открылись более половины рынков

На сегодняшний день в Украине открылась большая половина продовольственных рынков (469 с 872).

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко на встрече с представителями микро- и малого бизнеса, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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"Уже есть первые смягчения карантина с 11 мая. Уже работает программа поддержки по частичной безработице. Есть программы по кредитованию. Мы всячески поддерживаем продление моратория на проверки бизнеса и готовы в дальнейшем к конструктивному диалогу", — отметил министр.

Он напомнил, что с 11 мая будет восстановлена ​​работа торгового и бытового обслуживания граждан, работа предприятий общественного питания на вынос, работа летних площадок кафе и ресторанов.

"С 30 апреля есть разрешение на работу продовольственных рынков и на сегодня в Украине открылась большая половина рынков (469 рынков с 872)", — доложил Петрашко.

По его словам, правительство выделило 4,7 млрд грн на программу поддержки по частичной безработице. Малые и средние работодатели, которые остановили или сократили деятельность из-за карантина, могут обратиться к своим региональным центрам занятости и получить деньги на выплаты зарплат их работникам.

"На сегодняшний день уже получено 3763 заявки от предпринимателей. Кроме того, сейчас проходят обсуждения по совершенствованию этой программы, а именно увеличение круга тех, кто нуждается в такой поддержке и сможет ее получить", — доложил глава Минэкономики.

Также он подчеркнул, что программа "5-7-9" дает возможность рефинансировать имеющиеся кредиты под 0% в течение года, а программа "Новые деньги" позволит получать кредиты для микро- и малых предпринимателей под 3% на 2 года.

Ранее сообщалось, что Госпотребслужба города Киева проверила 37 продовольственных рынков столицы на их соответствие нормам и требованиям работы в нынешней эпидемиологической ситуации. 5 мая в Киеве открылись первые 3 из них.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить работу продовольственных рынков, если на них будут соблюдаться меры предосторожности.

В частности, Минздрав решил, что на 20 квадратных метрах рынка может находиться 1 покупатель, а все присутствующие — и продавцы, и покупатели, — будут носить маски.