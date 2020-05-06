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АМКУ начал расследовать антиконкурентные действия "Эпицентра"

В АМКУ считают, что работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами

АМКУ начал расследовать антиконкурентные действия "Эпицентра" АМКУ начал расследовать антиконкурентные действия "Эпицентра"
Фото: Информатор

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) исследует нарушения "Эпицентром" и "Новой линией" конкурентного законодательства при карантинных мероприятий

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

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По его словам, АМКУ получил основания для начала исследования.

"Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественное. С точки зрения антимонопольного законодательства, работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами. Абсолютное большинство непродовольственных торговых сетей и отдельных магазинов выполнили предписания и приостановили деятельность для уменьшения риска распространения коронавируса", — написал Хмельницкий.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов, торгующая бытовой химией, косметикой и товарами гигиены (так называемый формат "дрогери") заявила, что местные власти нескольких областей страны в неправомерной попытке хотят закрыть их магазины.

С аналогичными проблемами столкнулся еще один игрок на рынке дрогери — сеть магазинов Watsons. Они также публично заявили о получении предписаний о требовании местных органов самоуправления закрыть региональные торговые точки и высказали несогласие с ними.

Напомним, что бизнес-сообщество призывает не допустить остановку предприятий из-за ЧП по коронавирусу.

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