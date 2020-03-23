EVA и Watsons заявили о незаконном закрытии региональных магазинов

Сеть магазинов, торгующая бытовой химией, косметикой и товарами гигиены (так называемый формат "дрогери") обвинила местные власти нескольких областей страны в неправомерной попытке закрыть их магазины.

Об этом сообщили в пресс-службе сети EVA.

По данным ритейлера, предписания о закрытии магазинов были выданы в Донецкой области (Покровск), Ивано-Франковской (Коломыя), Сумской (Ахтырка), Волынской (Луцк), Черкасской (Золотоноша), Полтавской (Кременчуг) и Ровенской области (Сарны).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Местные органы государственной исполнительной власти и органы местного самоуправления начали выдавать предписания о закрытии магазинов, ссылаясь на постановление Кабинета Министров №211 от 11 марта "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Читайте также: Песни на балконах, онлайн-бары и трава: как мир переживает карантин из-за коронавируса

В то же время, постановление предусматривает работу тех магазинов, которые торгуют в частности средствами гигиены. Например, именно поэтому по всей стране продолжает работать, хоть и в сокращенном режиме, сеть супермаркетов "Эпицентр", известная в первую очередь, как поставщик товаров для ремонта, но и имеющая отделы с бытовой химией.

В EVA считают, что предписания о закрытии неправомерны. "Руководство ответственно относится к выполнению решения Правительства Украины по предотвращению распространения COVID-19 и поэтому создает все необходимые условия для обеспечения граждан средствами гигиены. Линия магазинов EVA надеется, что действия органов государственной власти и органов местного самоуправления по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Украине, будут осуществляться исключительно в правовом поле при строгом соблюдении норм действующего законодательства Украины", — говорится в заявлении ритейлера.

Стало известно, что с аналогичными проблемами столкнулся еще один игрок на рынке дрогери — сеть магазинов Watsons. Они также публично заявили о получении предписаний о требовании местных органов самоуправления закрыть региональные торговые точки и высказали несогласие с ними.

Напомним, что бизнес-сообщество призывает не допустить остановку предприятий из-за ЧП по коронавирусу.