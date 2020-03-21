Песни на балконах, онлайн-бары и трава: как мир переживает карантин из-за коронавируса

Количество заболевших коронавирусом уже перевалило за 200 тысяч, при этом от вызванной ним пневмонии умерли более 8 тысяч человек.

Чтобы остановить распространение болезни, многие страны ввели всеобщий карантин, закрыв школы, университеты, кафе, развлекательные заведения и часть магазинов. В связи с эпидемией приостановили производство или же перешли на удаленную работу и большинство компаний.

В условиях невольной изоляции люди продолжают работать и учиться, а заодно — обрушивают мировой интернет, поют на балконах баллады и от скуки раскупают марихуану (и туалетную бумагу с гречкой тоже, да). Как мир справляется с карантином и что делают люди на вынужденных каникулах, выяснило Delo.ua.

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Ходят в бары и оперы онлайн

Еще в Китае на карантине многие местные клубы и фестивали не захотели прекращать веселье и перевели свои вечеринки и концерты в онлайн-форматы, чем очень порадовали скучающих по домам китайцев. Так, один из пекинских ночных клубов умудрился собрать на своей диджей-сессии более 2,3 млн юзеров.

Подобную инициативу запустило на днях российское брендинговое агентство shishki.collective — они открыли международный онлайн-бар Stay The Fuck Home Bar на базе сервиса для видеозвонков Whereby. В нем есть несколько "залов", где помещается разное количество человек — туда можно приглашать друзей, скопировав специальную ссылку. На деле бар выглядит вот так:

Фото: Telegram-канал @itseemstobe

В интернет ушли не только посиделки в барах, но и походы в оперу — многие театры выложили в сеть свои спектакли. Сегодня не вставая с дивана люди на карантине посещают Венскую оперу, Metropolitan Opera или Оперу Гарнье. К слову, не отстали от тренда и украинские театры — онлайн-выступления доступны на порталах Национального театра имени Франко, Национальной оперетты Украины и Львовского национального академического театра оперы и балета имени Крушельницкой.

Концерты теперь тоже проходят в интернете — например, на днях лидер британской группы Coldplay Крис Мартин отыграл концерт по заявкам в Instagram. Похожим образом поступили и фронтмен американской рок-группы Death Cab for Cutie Бен Гиббард, поп-группа Sofi Tukker, John Legend, Yungblud и другие.

Выступать для своих поклонников в прямом эфире начали и украинские исполнители — солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Меловин, группа O.Torvald, Джамала.

Онлайн теперь можно и бастовать — по крайней мере, так считает экоактивистка Грета Тунберг, которая призвала перенести климатические забастовки в сеть. По мнению девочки, проводить протесты удастся и в соцсетях, публикуя лозунги и выкладывая фотографии с плакатами под хештегами #ClimateStrikeOnline и #DigitalStrike ("климатическая забастовка онлайн" и "цифровая забастовка").

Смотрят порно, сериалы и на пингвинов

Ну и конечно, люди теперь беспрерывно смотрят фильмы и сериалы, чаще всего онлайн. Это обеспокоило власти Евросоюза — те всерьез начали опасаться, что сеть просто "ляжет", и даже попросили европейцев смотреть видео в стандартном разрешении, а не в HD-качестве.

Отвлечься от тревожной повестки помогают и порносайты — правда, гражданам отдельных стран помогают чуть больше, чем другим: так, порно-порталы Pornhub и xHamster из-за коронавирусного карантина открыли итальянцам бесплатный премиум-доступ.

Не отрываясь от дивана, сегодня можно даже побывать в зоопарке: зоопарки США из-за эпидемии начали предлагать людям цифровые туры и стримы. В частности, зоопарк города Цинциннати каждый день в Facebook устраивает "Домашнее сафари", а океанариум Shedd Aquarium в Чикаго показывает своим подписчикам в Twitter ролики со своими пингвинами.

Поют на балконах и запасаются каннабисом

Впрочем, некоторым уже, вероятно, надоели интернет-развлечения: например, засидевшиеся по домам итальянцы по вечерам семьями выходят на балконы и распевают песни. Музыкальный флешмоб уже захватил Неаполь, Сиену, Беневенто, Кальяри, Триест, Урбисалью, Ломбардию.

А вот в Канаде успокаиваются другим способом: из-за стресса от ситуации с распространением вируса канадцы начали массово покупать марихуану — компании по производству медицинского каннабиса отметили увеличение продаж на 80-100% по сравнению с периодом до обострения ситуации с коронавирусом.

Похожая ситуация и в Амстердаме: там перед закрытием точек, продающих рекреационную марихуану, выстроились солидные очереди из желающих запастись препаратами перед карантином.

Там же жители остались без платного секса — местные чиновники временно прикрыли все секс-заведения (которые здесь легальны — Delo.ua) из-за пандемии, оставив работников индустрии без дохода. Впрочем, для их поддержки объединение PROUD запустило краудфандинг и уже собрало более 4000 евро.

Ссорятся и играют

Есть подозрение, что в карантине часть оставшихся дома ссорится: в Китае спустя неделю после отмены чрезвычайного положения сразу 300 пар подали заявление на развод. "Из-за эпидемии множество пар были вынуждены провести больше месяца наедине и в изоляции, что, разумеется, привело к конфликтам", — поясняют в бракоразводных агентствах.

Ну и конечно, люди засели за видеоигры: так, платформа для геймеров Steam установила новый рекорд по количеству игроков онлайн — в минувшие выходные, 14-15 марта 2020 года, в сети находились свыше 20,3 млн пользователей, а почти 6,4 млн из них одновременно играли в игры.