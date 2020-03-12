Lifestyle 50 минут назад

Порносайты открыли бесплатный премиум-доступ из-за эпидемии коронавируса

Один из популярных ресурсов уже отметил приток аудитории больше 20%

Порносайты открыли бесплатный премиум-доступ из-за эпидемии коронавируса Порносайты открыли бесплатный премиум-доступ из-за эпидемии коронавируса

Один из самых популярных порносайтов в мире Pornhub из-за коронавирусной инфекции открыл итальянцам бесплатный премиум-доступ. Кроме того, такое же решение приняло руководство xHamster, который также входит в тройку самых популярных порно-сайтов.

Pornhub к этому подтолкнули меры правительства Италии по профилактике инфекции: итальянцам, которые живут в провинциях, закрытых на карантин, запрещено выходить на улицу без письменного документа. Он должен подтвердить их цель и место поездки. В стране сложилась ситуация, из-за которой люди могут выходить только по особому разрешению на работу или в больницу, поэтому большую часть времени в изоляции.

В заявлении Pornhub говорится, что премиум-доступ для проживающих в Италии будет бесплатным до 3 апреля, "чтобы помочь им на протяжении недель, которые они проведут дома". Руководство сайта также уточнило, что для поддержки Италии во время вспышки коронавируса компания решила пожертвовать свой процентный доход с платформы ModelHub за март.

Кратко и по делу в Telegram

Подключился к этой деятельности и порносайт xHamster. Если пользователь проживает в регионе, где официально признана эпидемия коронавируса, то он получит бесплатный премиум. Акция заработала в начале недели, однако уже дала результат — на xHamster приток аудитории составил +22%.

Напомним, что ВОЗ объявил в мире пандемию коронавируса. Всего насчитывается уже около 120 тысяч инфицированных в 114 странах. При этом 90% случаев отмечены всего в четырех странах — Китае, Италии, Иране и Южной Корее. В Китае и Южной Корее темпы заражения идут на спад. В 81 стране не зарегистрировано ни одного случая, в 57 — 10 случаев и менее.

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В Украине пока лишь один человек с подтвержденным диагнозом Covid-19, однако власти уже объявили об ограничениях. Будут закрыты все учебные заведения: детские сады, университеты, ПТУ, колледжи и так далее, запрещены массовые собрания более 200 человек, а в Киеве — более 60 человек. В случае неконтролируемого распространения инфекции может быть ограничена работа столичного общественного транспорта.

Решение о карантине принято Кабмином на национальном уровне, по городам и областям его должна ввести местная власть.

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