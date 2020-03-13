В Украине карантин: чем полезным заняться дома, чтобы не сойти с ума от скуки

С 12 марта 2020 года Кабинет министров Украины ввел на территории всей страны карантин в связи со стремительным распространением в мире коронавируса COVID-19. В первую очередь, ограничения касаются учебного процесса в школах и вузах, временно закрыли и детские сады. Также пока в стране не будут работать кинотеатры и проводиться массовые мероприятия.

Пока в Украине карантин введен сроком на три недели в качестве превентивной меры, но, вероятно, его могут продлить, если угроза распространения пандемического вируса сохранится. Для тех, кто будет вынужден по большей части находиться дома, Delo.ua подобрало несколько вариантов занятий, которые позволят с пользой провести время и не сойти с ума от скуки.

Учиться

Несмотря на то, что учащиеся по возможности будут переведены на дистанционное обучение, свободного времени у них и их родителей, которые тоже вынуждены будут оставаться дома, будет все же предостаточно. И скоротать его помогут образовательные курсы онлайн. Изучать что-то в свободное от работы или той же учебы время может показаться скучной идеей, но, на самом деле, это нет так. Платформы вроде Coursera или украинской Prometheus предлагают на выбор огромное множество не только полезных, но и интересный вариантов. С их помощью можно не только изучить историю искусства, астрономию, языки или получить информацию для личного развития, но и подготовиться к ВНО, например. В частности, бесплатные курсы по подготовке к внешнему оцениванию предлагает Prometheus. С Coursera сложнее — самые интересные лекции платные и требуют знания английского языка. Но по завершении можно получить не только знания от лекторов ведущих мировых университетов, но сертификат, подтверждающий успешное окончание курсов.

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Необходимость находиться дома — удобный случай посетить онлайн экскурсии по лучшим музеям и достопримечательностям мира (пока те тоже закрыты на карантин). Посмотреть на интересные места вроде Белого Дома в США или Букингемского дворца можно при помощи виртуальных экскурсий от Google. Сделать это на гаджетах можно при помощи приложения Google Expeditions.

Видео: Youtube/The Royal Family

А сервис Google Arts & Culture позволит "погулять" по известнейшим мировым достопримечательностям, музея, дворцам, рассмотреть работы величайших художников или узнать больше о культуре майя. Единственное "но" — часто информация подается на английском языке, но сразу же на странице ее легко перевести про помощи того же Google.

Скриншот страницы сервиса Google Arts & Culture

И, конечно же, никто не отменял чтение книг. Дни, когда особо некуда (и не стоит с точки зрения потенциальной угрозы для здоровья) пойти, можно провести перечитывая любимое произведение или наконец-то добраться до стопки книг, купленных на прошлогоднем "Книжном арсенале" или скопившихся в электронной библиотеке.

Веселиться

Ограничения из-за карантина затронут не только массовые мероприятия, но и развлекательные зоны в ТРЦ и кинотеатры. Следующие три недели они будут закрыты или их работа будет ограничена. Но это не означает, что посмотреть легально фильмы и сериалы невозможно дома. Среди главных сервисов — популярные Netflix, который дает доступ к огромному количеству мировых новинок, и Megogo, ориентированный больше на восточноевропейский рынок. Но есть и другие варианты — вроде Apple TV для пользователей девайсов Apple или OLL TV — сервис, в котором можно смотреть как телевидение, так и платный контент. Отметим, что лицензионный контент этих сервисов практически весь платный, но стоимость подписки составляет в среднем 100-150 грн/месяц.

Netflix предлагает новым пользователям бесплатный пробный период. Скриншот: netflix.com

Еще один вариант времяпровождения для всей семьи — настольные игры. "Монополия", "Алиас", "Морской бой" и еще сотни вариантов бывают для детей и взрослых, для большой компании и для пары человек. Цены на такие игры варьируются в среднем в пределах 300-500 гривен. И, конечно, не стоит забывать про компьютерные игры.

Компьютерные игры, особенно сетевые, станут отличным вариантом для времяпровождения. Фото: обложка Overwatch

Развиваться

Если играть надоело — можно найти себе новое домашнее хобби (и здесь очень пригодятся онлайн курсы) или отточить навыки по уже существующему. Рисование, лепка и другие медитативные занятия, к слову, помогут не только скоротать время, но и успокоить нервы. Согласитесь, в условиях всеобщей паники это не будет лишним. А если в хобби превратить приготовление еды, то это пойдет на пользу еще и в плане здоровья — а в разгар эпидемии сбалансированный и полезный рацион тоже пойдет лишь на пользу (впрочем, он всегда на пользу).

Еще одно занятие не только для развлечения, но и для здоровья — спорт. Вариантом много — домашние тренажеры, фитнес-программы и даже мобильные приложения помогут организовать занятия не в душном спортзале.

Во время карантина заниматься спортом дома — самое удачное решение. Фото: Pixabay

Но если заниматься спортом дома совсем невмоготу — выходите на улицу. Только не забывайте, что цель карантина — избегать скопления людей, поэтому и во время занятий на улице это нужно учитывать.

Ранее Delo.ua рассказывало, как будут работать кинотеатры во время карантина во всей Украине.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По состоянию на 13 марта, в Украине зафиксировано три официально подтвержденных случаев заболевания, но карантин по всей стране продлится до 3 апреля. Решение о нем было принято Кабмином на национальном уровне, по городам и областям его должна ввести местная власть.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua