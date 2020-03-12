Кино и карантин: будут ли кинотеатры работать и какие меры безопасности введут

Союз кинематографистов Украины высказал в сообщении руководителям кинотеатров, разосланном по электронной почте вчера вечером, свою позицию о том, продолжать ли им работать или закрываться и дал рекомендации, какие необходимо предпринять меры безопасности для зрителей и сотрудников тем, кто будет продолжать показывать кино во время карантина.

Напомним, что карантин в Украине вводится с сегодняшнего дня по 3 апреля постановлением Кабмина "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19"). В Киеве решение о карантине ожидается сегодня утром. Пока что на сайте столичной горадминистрации имеется только протокол заседания комиссии КГГА по вопросам техногенной эпидемиологической безопасности и чрезвычайных ситуации.

Несмотря на это, вчера вечером о закрытии своих кинотеатров в столице на время карантина объявили Multiplex и "Планета кино". В других городах кинотеатры этих сетей будут работать. От владельцев других кинотеатров информации о закрытии пока нет.

Должны ли кинотеатры закрыться?

СКУ разъясняет в своем письме, что для кинотеатров "внятных нормативных документов, имеющих непререкаемо обязательный характер", пока нет.

В подтверждении этого приводятся цитаты из протокола заседания комиссии КГГА. В одном случае сказано: приостановить работу театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий и т.д. В другом: обеспечить ограничение проведения массовых мероприятий на территории Киева (более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, прошли термометрию.

При этом в письме СКУ отмечается, что , демонстрация фильмов в кинотеатре, даже если он является объектом с массовым скоплением людей, не является массовым мероприятием. Поскольку такая демонстрация не предусматривает активных действий зрителей и не ставит перед собой цели, которые имеют массовые мероприятия.

Поясняется, что "массовые мероприятия" — это организованная, санкционированная или несанкционированная форма активных действий больших групп людей в общественных местах с целью выявления их воли, защиты своих прав и свобод, законных интересов, удовлетворение потребностей в экономической, политической, социально-культурной, других материальных и духовных сферах.



Чтобы выполнять распоряжения Кабмина и местных властей в связи с карантином, СКУ рекомендует кинотеатрам выпустить приказ, которым ограничить массовые мероприятия в кинотеатре, а именно: проведение собраний, презентаций, конференций, совещаний, рекламных акций.



"Однако, для более уверенной позиции, можем по аналогии относиться к олдному киносеансу как к одному мероприятию, и соответственно, соблюдать введенное ограничение — не более 60 человек (для Киева)", — сказано в письме СКУ .

Союз кинотеатров Украины также дает такие разъяснения для игроков рынка: "Необходимо отметить, что отмена (и даже ограничение) проведения

демонстрации фильмов в кинотеатре будет являться незаконным ограничением предпринимательской деятельности.

Так, согласно ст. 12 Хозяйственного Кодекса Украины (далее ХКУ), ограничения относительно осуществления предпринимательской деятельности устанавливается Конституцией Украины и законом. Согласно ст. 43 ХКУ, предприниматели имеют право без ограничений осуществлять любую предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом.



При этом, приостановление (временный запрет, прекращение) предпринимательской деятельности кинотеатра в соответствии со ст. 51 ХКУ возможно только на основании решения суда в случаях, предусмотренных ХКУ и другими законами.

При этом отмечается, что если будет издано принудительное распоряжение о закрытии кинотеатров, имеющее обязательный характер, позиция СКУ будет экстренного пересматриваться и возможно корректироваться.

На данный момент, СУК предлагает всем кинотеатрам издать приказ, в котором будут предусмотрены такие меры по предотвращению распространения коронавируса:

1.1. С 12 марта 2020 ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, а именно собраний, презентаций, конференций, рекламных мероприятий, премьерных и допремьерных мероприятий и т.п., в которых запланировано участие 60 (шестидесяти) или более лиц;

1.2. С 12 марта 2020 ввести ограничения на продажу билетов на киносеансы — не более 60 (шестидесяти) билетов на 1 (один) киносеанс;

1.3. Обеспечить приобретение средств личной гигиены и индивидуальной защиты (антисептические средства, маски процедурные с ушными петлями)

1.4. Обеспечить приобретение средств дистанционной термометрии; с момента их приобретения до киносеанса допускать только посетителей, прошли термометрию;

1.5. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий: регулярно, не менее двух раз в сутки, влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств в помещениях, с ведением письменного графика с указанием времени выполнения и подписи ответственного лица;

1.6. Обеспечить соблюдение нормативных показателей температуры воздуха и регулярное сквозное проветривание в помещениях;

1.7. Обеспечить бесперебойную работу вентиляционных систем с применением дезинфицирующих средств;

1.8. Осуществлять ежедневный контроль за состоянием здоровья работников, не допускать к работе лиц с признаками респираторного вирусного заболевания, а в случае обнаружения работника с признаками респираторного вирусного заболевания — принять меры для его изоляции от здоровых лиц;

1.9. Не допускать на территорию кинотеатра посетителей с признаками респираторного вирусного заболевания, а в случае обнаружения посетителя с признаками респираторного вирусного заболевания — принять меры для его изоляции от здоровых лиц и вызвать представителя торгового центра;

1.10. Ознакомить работников со следующими рекомендациями:

- избегать скоплений людей для уменьшения вероятности контактов с больными людьми,

- пользоваться антисептическими средствами и средствами индивидуальной защиты (масками процедурными с ушными петлями).

Карантин вводится в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Вчера в мире ВОЗ объявил пандемию коронавируса. Всего в мире к нынешнему моменту 118 000 инфицированных в 114 странах. При этом 90% случаев отмечены всего в четырех странах — Китае (80,7 тысячи), Италии (12 462), Иране (9000) и Южной Корее (7755), причем в Китае и Южной Корее темпы заражения идут на спад. В 81 стране не зарегистрировано ни одного случая, в 57 — 10 случаев и менее.

В Украине пока лишь один человек с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Во время карантина временно будут закрыты все учебные заведения: детские сады, университеты, ПТУ, колледжи и так далее, запрещены массовые собрания более 200 человек, а в Киеве — более 60 человек. В случае неконтролируемого распространения инфекции может быть ограничена работа столичного общественного транспорта.

Решение о карантине принято Кабмином на национальном уровне, по городам и областям его должна привести в силу местная власть.