Качают все! Хватит ли украинскому интернету мощностей пережить антивирусный карантин

В четверг, 19 марта, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Европейского Союза Тьерри Бретон встретился с генеральным директором стримингового сервиса Netflix Ридом Хастингсом. Они обсудили вопрос работы интернета в условиях пандемии коронавируса и массового карантина в некоторых странах. В ЕС призвали компанию, а также другие стриминговые платформы, отказаться от трансляции видео в высоком разрешении, чтобы мировая паутина в это сложное время не рухнула. Представители Netflix отметили — комиссар Бретон, несомненно, прав, и они уже занимаются вопросом, запустив в работу специальные инструменты, позволяющие не перегружать оборудование местных провайдеров.

Днем ранее генеральный директор Facebook Марк Цукерберг признался, что и для их компании коронавирус оказался испытанием. В самой популярной на планете социальной сети сегодня думают одновременно над тем, какую часть работы модераторы могут делать дома, как бороться с фейками о вирусе, а также как обеспечить исправную работу собственных сервисов. "Сегодня еще не массовая вспышка в большинстве стран мира, но если до этого дойдет, нам нужно убедиться, что мы находимся "на пике" в вопросе инфраструктуры, и все это не растает", — отметил Цукерберг.

В условиях, когда цифровые гиганты обеспокоены сохранением глобальной сети, корреспонденты Delo.ua выяснили, переживет ли украинский интернет карантин.

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Директор департамента корпоративных коммуникаций "Укртелекома" Михаил Шуранов отмечает, что основная нагрузка ляжет на "фиксированных операторов", однако у крупных игроков это не вызовет проблем за счет собственных трансграничных переходов и мощных магистральных сетей. Он отмечает, что в "Укртелекоме" уже сегодня видят рост объемов трафика примерно на 30%, однако успокаивает — сети к этому готовы.

"Если говорить о нас, то наши абоненты распределены равномерно по 2500 населенных пунктов. Это если говорить об интернете. Соответственно, у нас трафик растет распределенно, и сейчас нет предпосылок тревожиться о пропускной емкости наших сетей. К тому же, проводится усиленный мониторинг, мы постоянно наблюдаем за нагрузками. Сейчас мнение "Укртелекома" — фиксированные операторы выдержат увеличение нагрузки со стороны потребителей", — заверяет Шуранов.

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О надежности украинского интернета в условиях, когда значительная часть украинцев отправиться работать удаленно, говорит и руководитель отдела системной интеграции международного консорциума IT-компаний Intecracy Group Сергей Прокопенко. Он убежден, что проблем не возникнет, а работа на дому существенно не увеличит нагрузку на интернет-каналы.

"Для удаленной работы используются приложения remote desktop, которые специально разрабатывались и используют минимум трафика. Если же говорить о приложениях для работы, то зачастую все они не создают существенной нагрузки на интернет-каналы. Более существенную нагрузку оказывают просмотр видео и фотографий, прослушивание музыки. Интернет от этого "не упадет", но вот качество контента снизится — видео, к примеру, может транслироваться с перебоями", — отмечает он.

О том, что в Украине достаточно мощностей для бесперебойного предоставления доступа к интернету, говорит и генеральный директор компании MAFIN, которая занимается разработкой решений для малого и среднего бизнеса, Виталий Кухар. Правда, он не исключает, что в условиях карантина могут быть перебои на отдельных участках, которые не рассчитаны на длительное использование. "Хорошим примером являются праздничные дни, когда люди массово пользуются устройствами с доступом к интернету. Не стоит забывать, что интернет-услуги предоставляют также мобильные операторы, что, в свою очередь, снижает нагрузку с обычного провайдера", — добавляет он.

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Наконец, президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский считает, что обрушение украинского интернета сегодня маловероятно. Он допускает, что могут быть перегружены местные сети, если какие-то локальные провайдеры вовремя не среагировали, но в целом "украинский интернет довольно прочно построен и ему хватает запаса".

"Сейчас компании активно расширяют сеть — большие, крупные магистральные компании, за последние неделю-две на 25%, примерно, все расширились. На всякий случай. Поэтому опасности пока не вижу. В смысле интернета наземного я даю 100% гарантию, что пока даже намеков о каких-то перегрузках не существует. Я лично больше переживаю за мобильную связь — на мобильный интернет нагрузка вырастет, и я не знаю, насколько они готовы технически", — подчеркнул Ольшанский.

Шуранов согласен, что в вопросе мобильных операторов не исключены локальные перегрузки мобильных станций: "Когда большое количество людей будет пользоваться исключительно мобильным интернетом, какая-то локальная мобильная станция может ухудшить предоставляемую скорость".

Крупнейшие мобильные операторы успокаивают — проблем с мобильным интернетом у них нет и пока не предвидится. PR-эксперт департамента корпоративных коммуникаций Lifecell Нина Ломакина отмечает — абоненты карантин переживут.

"Мы делаем все, чтобы наша сеть работала в штатном режиме. У нас каждые праздники есть пиковые нагрузки. Например, на Новый год. И мы готовы. Пока же растет больше голосовой трафик между абонентами — люди меньше видятся, чаще звонят друг другу. То есть сейчас сеть готова, и существенного роста на сегодняшний день мы не наблюдаем", — объяснила она в комментарии Delo.ua, уточнив — если сравнивать с предыдущей неделей, то голосовой трафик с понедельника по среду в среднем вырос на 25%

Не ожидают проблем и в "Киевстаре". Пресс-менеджер компании Ирина Леличенко отмечает — потребление фиксированного интернета в их сети немного выросло и в начале карантина был небольшой всплеск, но сейчас все стабилизировалось. "Потребление мобильного интернета, наоборот, где-то на 10% уменьшилось за счет того, что стало больше голосовых звонков. Поэтому мы не ожидаем никаких сложностей и никаких проблем с нашей сетью", — отмечает она.

Наконец, директор по корпоративным коммуникациям Vodafone Виктория Рубан объяснила — их компания строит сеть с расчетом на большие нагрузки.

"Как, например, во времена праздников. Поэтому запас емкости у нашей сети значителен. Еще один момент — мы проанализировали, как изменилось поведение людей после объявления карантина. Понятное дело, он объявлен только в нескольких городах, и не все люди переехали домой работать, но мы видим увеличение голосового трафика — люди стали больше друг другу звонить. А вот если говорить об интернет-трафике, он вырос незначительно, всего на несколько процентов. Даже если люди переводят домой активность, то все равно используют проводной интернет. В любом случае, беспокойства по поводу мобильных операторов не должно быть", — резюмирует она.

Напомним, что введение карантина из-за коронавирусной инфекции заметно сказалось на привычной жизни украинцев. Например, украинская сеть торговых центров "Эпицентр К" зарегистрировала ажиотажный спрос на медицинские маски, а в пресс-службе сети "Ашан" добавили — помимо масок и антисептиков, есть рост спроса на крупы, лук, чеснок и цитрусовые. При этом ранее Delo.ua выяснило, как будут работать такие крупные ритейлеры, как "Сільпо", METRO, АШАН, "АТБ-маркет" и NOVUS.

Илья Требор, специально для Delo.ua