Общество 30 минут назад

В Украине приостановили призыв на военную службу из-за коронавируса

При этом, военные комиссариаты продолжат свою работу и будут организовывать противоэпидемические мероприятия

В Украине приостановили призыв на военную службу из-за коронавируса В Украине приостановили призыв на военную службу из-за коронавируса
Фото: Википедия

Командование Сухопутных войск Вооружённых сил Украины приостанавливает на период карантина мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу. Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины на своей странице в Facebook.

"По распоряжению Командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенанта Александра Сирского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам — до отдельного распоряжения", — идет речь в сообщении.

При этом, военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовывать противоэпидемические мероприятия.

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Председателям призывных комиссий рекомендовали организовывать работу комиссий в соответствии с ограничениями, введенными местными органами исполнительной власти.

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Как известно, с 1 апреля и до 30 июня 2020 года должен был пройти весенний призыв на срочную военную службу в Украине.

Также сообщалось, что в 2020 году на срочную службу в армию будут призывать офицеров запаса. Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе.

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