Зеленский представил нового министра обороны

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Министерства обороны Украины нового руководителя — Андрея Тарана.

Во время встречи глава государства подчеркнул, что приоритетом работы нового министра должно стать обеспечение высокой обороноспособности страны, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для укрепления наших Вооруженных сил нужна совместная, слаженная работа Министерства и руководителя Вооруженных сил Украины по всем важным направлениям", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что основу любой армии составляют люди, поэтому все стратегии оборонного ведомства должны быть направлены, прежде всего, на человека.

"Речь идет о достойном обеспечении наших военных современным и эффективным вооружением, повышении уровня подготовки, усилении социальной защищенности людей в погонах. Наши военные отдают Родине силы, здоровье, отдают жизнь, а значит — они должны иметь мощный "мотивационный пакет", — подчеркнул глава государства.

Также президент отметил важность отношения армии к министру обороны.

"Мы понимаем, что, в соответствии со стандартами НАТО, министром обороны должен быть гражданский человек, но у нас идет война. И для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны", — подчеркнул Зеленский.

В свою очередь новоназначенный министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил за доверие и заверил: в должности будет делать все для выполнения сложных задач, которые стоят перед министерством.

По его словам, главный приоритет — обеспечение высокой обороноспособности страны.

"Вооруженные силы нуждаются в модернизации, переходе на современные системы вооружения с использованием новейших технологий. Необходима обдуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для латания старых дыр", — отметил он.

В то же время Таран заявил, что люди — основа армии. Поэтому нужно, чтобы все военнослужащие стали на самом деле профессиональными. Для этого необходима упорная работа министерства и военного руководства ВСУ.

Также министр отметил необходимость продолжения политики социальной защиты военнослужащих и членов их семей. В частности, необходимо разработать и воплотить в жизнь широкий мотивационный пакет.

По версии Тарана, этот пакет должен предусматривать:

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- обеспечение жильем;

- достойную зарплату;

- приоритетное право на поступление в учебные заведения;

- бесплатное образование;

- предоставление качественных медицинских услуг;

- гарантии при увольнении.

"Все это, я считаю, позволит повысить престиж службы в Вооруженных силах. Сделать ее привлекательной, перспективной, решить, наконец, вопрос комплектования и поднять уровень боевой способности", — заявил министр.

Кроме того, Таран отметил необходимость продолжить внедрение в Вооруженных силах Украины стандартов НАТО. Речь идет, прежде всего, о максимальном обеспечении способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Тарана министром обороны Украины. Это решение поддержали 285 народных депутатов.