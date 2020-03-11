Политика 1 час назад

Зеленский представил нового министра обороны

Приоритетом работы нового министра президент назвал обеспечение высокой обороноспособности страны

Зеленский представил нового министра обороны Зеленский представил нового министра обороны
Андрей Таран во время первой речи на новом посту. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский представил коллективу Министерства обороны Украины нового руководителя — Андрея Тарана.

Во время встречи глава государства подчеркнул, что приоритетом работы нового министра должно стать обеспечение высокой обороноспособности страны, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Для укрепления наших Вооруженных сил нужна совместная, слаженная работа Министерства и руководителя Вооруженных сил Украины по всем важным направлениям", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что основу любой армии составляют люди, поэтому все стратегии оборонного ведомства должны быть направлены, прежде всего, на человека.

Кратко и по делу в Telegram

"Речь идет о достойном обеспечении наших военных современным и эффективным вооружением, повышении уровня подготовки, усилении социальной защищенности людей в погонах. Наши военные отдают Родине силы, здоровье, отдают жизнь, а значит — они должны иметь мощный "мотивационный пакет", — подчеркнул глава государства.

Также президент отметил важность отношения армии к министру обороны.

"Мы понимаем, что, в соответствии со стандартами НАТО, министром обороны должен быть гражданский человек, но у нас идет война. И для меня очень важно, чтобы армия уважала министра обороны", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также:
Новый Кабмин: на кого сменили министров в украинском правительстве

В свою очередь новоназначенный министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил за доверие и заверил: в должности будет делать все для выполнения сложных задач, которые стоят перед министерством.

По его словам, главный приоритет — обеспечение высокой обороноспособности страны.

"Вооруженные силы нуждаются в модернизации, переходе на современные системы вооружения с использованием новейших технологий. Необходима обдуманная программа развития вооружений, а не бессистемная закупка для латания старых дыр", — отметил он.

В то же время Таран заявил, что люди — основа армии. Поэтому нужно, чтобы все военнослужащие стали на самом деле профессиональными. Для этого необходима упорная работа министерства и военного руководства ВСУ.

Также министр отметил необходимость продолжения политики социальной защиты военнослужащих и членов их семей. В частности, необходимо разработать и воплотить в жизнь широкий мотивационный пакет.

По версии Тарана, этот пакет должен предусматривать:

Читайте также:
Верховная Рада утвердила новый состав правительства Шмыгаля

- обеспечение жильем;

- достойную зарплату;

- приоритетное право на поступление в учебные заведения;

- бесплатное образование;

- предоставление качественных медицинских услуг;

- гарантии при увольнении.

"Все это, я считаю, позволит повысить престиж службы в Вооруженных силах. Сделать ее привлекательной, перспективной, решить, наконец, вопрос комплектования и поднять уровень боевой способности", — заявил министр.

Кроме того, Таран отметил необходимость продолжить внедрение в Вооруженных силах Украины стандартов НАТО. Речь идет, прежде всего, о максимальном обеспечении способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса.

Напомним, 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Тарана министром обороны Украины. Это решение поддержали 285 народных депутатов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин отказался от премий до конца 2020 года
Кабмин отказался от премий до конца 2020 года
Украина откроет рынок земли ради сотрудничества с МВФ — Зеленский
Украина откроет рынок земли ради сотрудничества с МВФ — Зеленский
Нефьодов ответил на обвинения Зеленского
Нефьодов ответил на обвинения Зеленского
Загрузка...
Новое видео
Как с нуля начать туристический бизнес?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: по всей стране ввели карантин

  2. В Украине начали дешеветь бензин и дизтопливо

  3. Кабмин намерен ввести карантин в учебных заведениях и запретить массовые мероприятия — СМИ

  4. В правительстве нашли руководителя в Министерство энергетики

  5. Весенний призыв-2020: кого и когда ждут в военкоматах

Загрузка...