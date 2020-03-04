Политика 20 минут назад

Рада поддержала назначение Андрея Тарана министром обороны Украины

Данное решение поддержали 285 народных депутатов

Рада поддержала назначение Андрея Тарана министром обороны Украины Рада поддержала назначение Андрея Тарана министром обороны Украины
Андрей Таран. Фото: пресс-служба Минобороны

Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Тарана министром обороны Украины. Это решение поддержали 285 народных депутатов.

Андрей Таран родился 4 марта 1955 года в немецком Франкфурте-на-Одере в семье военного.

В 1970-х годах он окончил Киевское зенитное ракетное инженерное училище. Там получил специальность военного инженера-радиотехника.

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После этого Таран служил в советской армии, а в 80-х годах окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск в Киеве. Его специальность называется "управление боевыми действиями.

Кроме того, в 1993 году Андрей Таран прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы.

В 1995 − 1996 годах получил квалификацию магистра по специальности "стратегия национальных ресурсов" в Национальном университете обороны США в Вашингтоне.

Таран свободно владеет английским языком.

Военная карьера

С 1992 года Андрей Таран служил в центральном аппарате Минобороны, через 2 года он перешел в Главное управление разведки Минобороны.

С 1996 по 1998 годы он работал в Совете национальной безопасности и обороны экспертом центра стратегического планирования и анализа.

После этого вернулся в центральный аппарат Министерства обороны.

С 2005 по 2008 годы занимал должность начальника управления в Минобороны, а с 2008-го был заместителем руководителя Главного управления разведки Минобороны.

В декабре 2015-го года был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, эту должность официально занимал до апреля 2016-го.

В 2016 году был уволен в запас по достижении предельного возраста генеральской службы.

Дипломатическая служба

С 1999 по 2004 годы Андрей Таран был военным атташе при посольстве Украины в США.

С 2011 по 2014 годы он был представителем Министерства обороны в представительстве Украины при ООН.

В сентябре 2015 года Андрей Таран вошел в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в ТКГ в Минске. Работал в этой подгруппе до ноября 2015 года.

Также с апреля по август 2015 года был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации в Донбассе (СЦКК).

В декларации за 2019 год Таран указал квартиру в Киеве площадью 100 квадратных метров, а также два земельных участка на Киевщине, общей площадью более 2200 квадратных метров.

Кроме того, Таран внес в декларацию 3 легковые автомобиля: марки Buick 2013 года выпуска (стоимость — 351 042 гривен), авто Infifnity 2007 года выпуска (153 913 гривен), авто Mercedes Benz 2001 года выпуска (59 754 гривен).

Андрей Таран в 2019 году получил зарплату на сумму 29 477 гривен, государственную социальную и материальную помощь на сумму 10 250 гривен, зарплату с Минобороны на сумму 283 605 гривен и пенсию в размере 184 400 гривен.

Сохраняет такие наличные активы: 21 тысячу долларов, 5 тысяч евро и 16 154 гривен.

Семья

Таран женат. С женой Викторией в браке имеет двух детей.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Телеканал новостей "24"

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