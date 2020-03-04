Верховная Рада утвердила новый состав правительства Шмыгаля

Верховная Рада назначила новых министров в правительство Дениса Шмыгаля. Данное решение поддержали 277 народных депутатов.
Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля выглядит следующим образом:
- Вадим Пристайко — вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
- Алексей Резников — вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
- Михаил Федоров — вице-премьер и министр цифровой трансформации;
- Арсен Аваков — министр внутренних дел;
- Сергей Бессараб — министр по делам ветеранов;
- Вадим Гутцайт — министр молодежи и спорта;
- Илья Емец — министр здравоохранения;
- Владислав Криклий — министр инфраструктуры;
- Марина Лазебная — министр социальной политики;
- Денис Малюська — министр юстиции;
- Олег Немчинов — министр Кабинета министров;
- Игорь Уманский — министр финансов;
- Алексей Чернышев — министр развития общин и территорий.
Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. За это решение проголосовал 291 народный депутат.
А также 4 марта 2020 года Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За это решение проголосовали 353 народных избранника.