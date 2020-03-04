Политика и экономика 30 минут назад

Верховная Рада утвердила новый состав правительства Шмыгаля

Данное решение поддержали 277 народных депутатов

Верховная Рада утвердила новый состав правительства Шмыгаля Верховная Рада утвердила новый состав правительства Шмыгаля
Денис Шмыгаль. Фото: Константин Мельницкий/Delo.ua

Верховная Рада назначила новых министров в правительство Дениса Шмыгаля. Данное решение поддержали 277 народных депутатов.

Состав Кабинета министров Дениса Шмыгаля выглядит следующим образом:

  • Вадим Пристайко — вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
  • Алексей Резников — вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий;
  • Михаил Федоров — вице-премьер и министр цифровой трансформации;
  • Арсен Аваков — министр внутренних дел;
  • Сергей Бессараб — министр по делам ветеранов;
  • Вадим Гутцайт — министр молодежи и спорта;
  • Илья Емец — министр здравоохранения;
  • Владислав Криклий — министр инфраструктуры;
  • Марина Лазебная — министр социальной политики;
  • Денис Малюська — министр юстиции;
  • Олег Немчинов — министр Кабинета министров;
  • Игорь Уманский — министр финансов;
  • Алексей Чернышев — министр развития общин и территорий.

Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. За это решение проголосовал 291 народный депутат.

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А также 4 марта 2020 года Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За это решение проголосовали 353 народных избранника.

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