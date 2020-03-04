Верховная Рада проголосовала за назначение Шмыгаля премьер-министром Украины

Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. За проголосовали 291 народный депутат.

Отметим, что Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. В 1997 году закончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности инженер-экономист.

В 2000-х годах занимался бизнесом. Работал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской облгосадминистрации (2009-2011 годы), заместителем областного управления Государственной фискальной службы, вице-президентом компании "Львовхолод" (с 2014 года).

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С января 2018 года был директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.

В 2014 году на выборах в Верховную Раду избирался в народные депутаты от избирательного округа № 121 (Львовская область), как самовыдвиженец. На время выборов работал заместителем начальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области.

В 2015 году баллотировался в Львовский облсовет от партии Дмитрия Добродомова "Народный контроль".

Был одним из кандидатов на должность главы Львовской ОГА.

С 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года работал председателем Ивано-Франковской ОГА.

С 4 февраля 2020 года по 4 марта 2020 года работал вицепремьер-министром Украины, министром развития общин и территорий.