Зеленский предложил назначить Шмыгаля новым премьер-министром Украины — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил источник "Украинской правды" в президентской фракции.

Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции в парламенте сегодня вечером. Шмыгаля планируют назначить не исполняющим обязанности премьера, а полноценным главой правительства.

По данным источников LB.ua, ожидается, что министром экономики вместо Тимофея Милованова станет Роман Жуковский, который возглавлял профильное управление в Секретариате президента Виктора Ющенко в конце "нулевых" годов. Его мать — Валентина Жуковская, которая одно время возглавляла банк "Надра".

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Сам Милованов останется министром, но только сельского хозяйства.

Министром финансов вместо Оксаны Маркаровой (она переходит на другую должность) должен стать Игорь Уманский. Он дважды был первым заместителем первым заместителем министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра.

Дмитрия Дубилета на должности министра Кабинета министров сменит Олег Демчина.

В Министерстве развития громад и территорий Шмыгаля могут заменить Алексей Чернышов или Людмила Бугай.

Алексей Резников возглавит министерство по реинтеграции. Это бывший соратник Виталия Кличко, который сейчас представляет Украину политической подгруппе Трехсторонней контактной группы. Был секретарем Киевсовета в 2014-2015 годах и заместителем председателя КГГА в 2016-2018 годах. До прихода в политику Резников был известным и авторитетным адвокатом.

Также появится должность вице-премьера по оборонной промышленности. Ее отдадут Олегу Коростелеву, руководителю КБ "Луч".

Зоряну Скалецкую, которая находится на обсервации в Новых Санжарах, может заменить Илья Емец. Он уже возглавлял Минздрав короткое время в 2010-2011 годах.

Олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт может возглавить новое Министерство спорта.

Напомним, по данным СМИ, 28 февраля 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому. Гончарук якобы раздражен ситуацией, в которой СМИ публично рассматривают кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.

В то же время президент Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Оно состоится 4 марта 2020 года. Предварительно, в его повестке значится рассмотрение нескольких законопроектов, отчет деятельности правоохранительных органов и вопросы по Кабмину.

2 марта 2020 года Гончарук опроверг информацию о том, что он якобы повторно написал заявление об отставке. Глава правительства отказался детальнее комментировать слухи об его уходе.