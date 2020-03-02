Гончарук опроверг слухи о своей отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг информацию о том, что он якобы повторно написал заявление об отставке. Глава правительства отказался детальнее комментировать слухи об его уходе, появившиеся неделей ранее.

Об этом он заявил во время брифинга 2 марта.

"Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал", — сказал Гончарук.

Тем не менее, по его словам, поскольку подобная информация в том или ином виде появляется в информационном пространстве, он намерен провести консультации с президентом Владимиром Зеленским и Верховной Радой.

В то же время, Гончарук подтвердил, что переформатирование Кабинета министров все же готовится. Однако какими именно будут кадровые перестановки — не уточнил.

"Мы думаем о серьезном усилении правительства, — сказал он, — Каким будет финальное решение — я бы сейчас не хотел комментировать, потому что оно сейчас на столе".

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Напомним, что, по данным СМИ, 28 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому. По информации издания, Гончарук якобы раздражен ситуацией, в которой СМИ публично рассматривают кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.

В то же время президент Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента. Оно состоится 4 марта 2020 года. Предварительно, в его повестке значится рассмотрение нескольких законопроектов, отчет деятельности правоохранительных органов и вопросы по Кабмину.