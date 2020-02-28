Политика 1 час назад

Разумков по требованию Зеленского созывает внеочередное заседание Верховной Рады

Заседание состоится 4 марта в 16:00

Разумков по требованию Зеленского созывает внеочередное заседание Верховной Рады Разумков по требованию Зеленского созывает внеочередное заседание Верховной Рады
Дмитрий Разумков и Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков созывает 4 марта 2020 года внеочередное заседание парламента. Об этом сообщается на сайте Рады.

"Заседание созывается "в связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", — идет речь в сообщении.

Аппарату Верховной Рады поручено обеспечить подготовку и проведение внеочередного пленарного заседания и проинформировать народных депутатов о вопросах, рассмотрение которых запланировано на нем.

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Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру украинского предпринимателя, бывшего вице-премьер-министра и министра социальной политики Сергея Тигипко на пост премьер-министра Украины.

А премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке и не обсуждал тему отставки с президентом Владимиром Зеленским.

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