Политика 60 минут назад

Ничего не писал, ничего не обсуждал: Гончарук опровергает информацию об отставке

По словам премьера, правительство продолжает работать в привычном режиме

Ничего не писал, ничего не обсуждал: Гончарук опровергает информацию об отставке Ничего не писал, ничего не обсуждал: Гончарук опровергает информацию об отставке
Алексей Гончарук. Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявление об отставке, и не обсуждал тему отставки с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом глава правительства сказал на брифинге по результатам заседания правительства в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина

"Никаких заявлений я не писал, с президентом таких тем не обсуждал", — сообщил Гончарук.

По словам премьера, правительство продолжает работать в привычном режиме.

Кратко и по делу в Telegram

В то же время, Гончарук отметил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипком.

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"Я за последний месяц посмотрел более 20 лиц. Нам действительно необходимо усилить советниками или какими-то должностями правительство, которые хорошо понимают, что такое промышленность", — добавил он.

Ранее появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру украинского предпринимателя, бывшего вице-премьер-министра и министра социальной политики Сергея Тигипко на пост премьер-министра Украины. 

Напомним, 17 января 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины на подпись. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что согласно статьи 115 Конституции Украины, заявление об отставке премьер-министр подает в Верховную Раду, а не президенту Украины.

Напомним, в интернете опубликовали аудиозапись, на которой премьер-министр Алексей Гончарук якобы утверждает, что у Президента Владимира Зеленского примитивное представление об экономике и сам отмечает, что не очень хорошо разбирается в экономике. 

Впоследствии в сеть слили еще два продолжения этой аудиозаписи. В частности, во второй части разговора на якобы одном из заседаний Кабмина премьер-министр Алексей Гончарук просит помочь срежиссировать его разговор с президентом относительно экономической политики.

В пресс-службе Кабинета Министров заявили, что не располагают информацией о подлинности аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет.

 

 

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