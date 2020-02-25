Зеленский рассматривает кандидатуру Тигипко в качестве премьер-министра Украины — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру украинского предпринимателя, бывшего вице-премьер-министра и министра социальной политики Сергея Тигипко на пост премьер-министра Украины. Об этом Kyiv Post сообщили три источники в украинском правительстве.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не ответила на запрос издания прокомментировать возможное назначение Тигипко. Журналистам также не удалось получить ответ и от пресс-службы компании Тигипко "ТАС".

"Возвращение Тигипко на государственную службу в качестве премьер-министра поставит вопрос: укрепит ли это положение его бывших партнеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова", — задаются вопросом авторы публикации.

Кроме того, будучи бывшим членом правительства Николая Азарова, Тигипко попадает под действие закона о люстрации 2014 года, и ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.

"Неясно, как администрация Зеленского будет обходить этот закон, но в прошлом они уже игнорировали его: экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан также является бывшим сотрудником правительства Януковича", — отмечается в публикации.

Как известно, Сергей Тигипко — один из ветеранов украинской политики. С 1990-х годов он маневрировал между бизнесом, политикой и государственной службой.

В 1992 году Тигипко убедил бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова открыть банк, который вырос в крупнейшее финучреждение Украины — ПриватБанк.

На государственную службу Тигипко поступил в качестве заместителя премьер-министра Павла Лазаренко в 1997 году и оставался на этой должности в течение двух лет, работая также в Кабмине преемника Лазаренко — Валерия Пустовойтенко.

В 1999-2000 годах Тигипко был министром экономики в правительстве тогдашнего премьера Виктора Ющенко. В 2010 году Тигипко баллотировался на пост президента Украины, но занял только третье место. Спустя некоторое время, получил должность вице-премьера и министра соцполитики в Кабмине Николая Азарова, а также стал заместителем председателя "Партии регионов".

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Напомним, в декабре 2019 года группа компаний "ТАС" Сергея Тигипко приобрела производителя асфальта ЧАО "Асфальтобетонный завод "АБ Столичный" в Киеве.

Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) также предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на покупку торгово-офисного центра "Арена Сити" в Киеве.

Также сообщалось, что Тигипко через кипрскую компанию "T.A.S. Overseas Investments Limited", основным акционером которой он является, намерен приобрести ООО "Соковый завод Кодымский", расположенный в Одесской области.

Отметим, что группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЕс банк, две страховые компании и ряд других организаций. Учредителем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.