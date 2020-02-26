Пристайко хотят уволить с должности главы МИД и СМИ назвали имя его возможного преемника

В Офисе президента Украины рассматривают кандидатуру бывшего главы протокола в Администрации президента Украины и советника Владимира Зеленского — Руслана Демченко на пост министра иностранных дел. Об этом сообщает "Европейская правда".
"Решение по Демченко не принято, и неизвестно, согласится ли он сам на эту должность, но нынешний министр Вадим Пристайко с большой вероятностью не останется в новом составе Кабмина", — идет речь в публикации.
Отметим, что Демченко с июля 2019 года работает советником президента Владимира Зеленского. Он занимается вопросами Минского процесса, к решению которых также привлечен глава Офиса президента Андрей Ермак.
Ранее Демченко также был советником пятого президента Петра Порошенко, работал главой протокола Администрации президента Украины во времена правления Виктора Ющенко, а после победы Виктора Януковича на выборах стал куратором отношений Украины с Россией.
Во времена Евромайдана в МИД его запомнили как главного противника "дипломатической фронды" — то есть тех дипломатов, которые боролись против системы и поддерживали Майдан.
Во времена министра иностранных дел Леонида Кожары, Демченко стал "серым кардиналом" МИД. Именно он формулировал и рассылал по посольствам требования — кто и что должен говорить на внешнеполитической арене.
В 2010-2014 годах Демченко работал заместителем министра иностранных дел, а в феврале 2014 года несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.
Кроме того, в разные периоды Демченко был вторым секретарем посольства Украины в США, консулом Украины в Стамбуле и послом Украины в Сербии и Черногории.
Ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру украинского предпринимателя, бывшего вице-премьер-министра и министра социальной политики Сергея Тигипко на пост премьер-министра Украины.