Мне надоело, я ухожу: Гончарук снова собрался в отставку — СМИ

28 февраля премьер-министр Украины Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, Гончарук якобы раздражен ситуацией, в которой СМИ публично рассматривают кандидатуры для его возможной замены, а президент не только не защищает свой Кабмин, но и не отрицает рассмотрение альтернативных кандидатур.



Последней каплей терпения Гончарука, по словам одного из источников, близкого к ситуации, стала встреча между президентом, министром юстиции Денисом Малюськой и бизнесменом Игорем Коломойским, в ходе которой глава государства обрушился с критикой на министра.

До прихода в правительство Малюська, так же как и Гончарук, работал в BRDO/World Bank Group и считался человеком, близким к премьеру.

Также источники НВ сообщили, что позиции Гончарука значительно ослабли после прихода Андрея Ермака на должность главы Офиса президента. Предыдущий глава Офиса Андрей Богдан якобы поддерживал начинания нынешнего премьера в значительно большей степени.

В то же время, как пишет НВ, заменой Гончаруку, который может стать исполняющим обязанности премьера, окружению президента видится Денис Шмыгаль. Последний недавно стал вице-премьером в правительстве. Юридические механизмы, которые могут обеспечить ротацию, пока находятся в состоянии поиска, сообщили источники.

Ранее появилась информация, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру украинского предпринимателя, бывшего вице-премьер-министра и министра социальной политики Сергея Тигипко на пост премьер-министра Украины.

Напомним, 17 января 2020 года премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины на подпись. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что согласно статье 115 Конституции Украины, заявление об отставке премьер-министр подает в Верховную Раду, а не президенту Украины.

В подтверждение намерений президента провести замены на высшем уровне Кабмина, НВ из несвязанных источников получил копию документа, который президент направил главе парламента Дмитрию Разумкову. В нем глава государства требует созвать внеочередное заседание Рады в 16:00 4 марта.

Последним из пяти пунктов повестки Зеленский предлагает парламенту рассмотреть вопрос о Кабинете министров.

При этом, как сообщает Зеркало недели, Гончарук был вызван в пятницу к президенту Зеленскому, где во время встречи среди прочего глава государства задал премьеру вопрос о решении Кабмина о смене глав трех энергокомпаний, включая Центрэнерго, которыми управляло доверенное лицо Игоря Коломойского.

По словам источника издания в Офисе президента, Зеленский сообщил о том, что Коломойский был крайне недоволен этими кадровыми изменениями, и поинтересовался причинами, которые сподвигли премьер-министра Гончарука их совершить.

В ответ Гончарук якобы заявил, что ему непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим.