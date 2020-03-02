Не профан: какой премьер устроит Зеленского

При всей очевидности необходимости отставки премьера Алексея Гончарука у президента Владимира Зеленского сейчас нет хорошего выхода из ситуации с новым премьером — выбирать приходится меньшее из зол.

Но очень большой вопрос, какое же из зол сейчас меньшее. Бесспорно, наихудшим вариантом для Зеленского является опция "оставить все как есть". Деятельность (или скорее бездеятельность) "профана" Алексея Гончарука и так уже сильно ударила по рейтингу президента и оставить его в кресле премьера означает упорно и бессмысленно сжигать свою популярность.

Похоже, у президента осознают опасности сохранения "статус кво" и назначение по инициативе Зеленского внеочередного заседания Верховной Рады, на котором рассмотрят "вопрос Кабинета министров Украины" (читай, отставку Гончарука) — это подтверждает. Плохим для Зеленского в отставке Гончарука является только то, что частично выглядеть она будет как дань Игорю Коломойскому. Не секрет, что люди Коломойского уже давно "расстреливают" Гончарука и во многом по делу (честно говоря, и без критики со стороны команды Коломойского провалы премьера и так всем видны), но рикошетом от этого всего опять-таки перепадает президенту.

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Поэтому, как бы там ни было, но убрать "красную тряпку", маячащую перед глазами слишком влиятельного олигарха и одновременно избавиться от государственного топ-менеджера, завалившего всю работу, было бы правильным решением. Вопрос в другом — как не допустить в этом случае усиления позиций Коломойского — не важно реального или просто медийно-виртуального. И тут в повестке дня возникает еще более важный вопрос — кого сделать приемником Гончарука. Ответ на этот вопрос — это ключ, открывающий двери в политическое будущее Зеленского. И выбор ключа и, соответственно, дверей предполагает несколько альтернативных путей — все они, как мы отметили не слишком хороши, но не выбирать, как мы уже увидели, еще хуже.

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Сразу отметим, что ситуация сейчас такова, что уволить Гончарука голоса однозначно будут, а вот, чтобы назначить нового премьера — тут уже будут грандиозные политические торги и парламент даже с "монобольшинством" (его монолитность уже давно, мягко говоря, вызывает сомнения) просто так не назначит того, на кого укажет Зеленский. Все зависит от кандидатуры. Рассмотрим варианты. Первым в информпространство вбросили имя Сергея Тигипко. Собственно, это выглядело как замер политической температуры, а не серьезное намерение. Что ж, появление Тигипко в списке претендентов в Кабмин породило дискуссию и, действительно, показало слабые и сильные стороны не только этого варианта, а и других возможных.

Несомненно, у Тигипко есть имидж толкового администратора и человека, который "решает проблемы", но вот его политическая неразборчивость сразу потянула вниз. Тигипко сразу припомнили его работу в правительстве Николая Азарова вице-премьером, и то, что он был автором скандальной реформы, предполагающей повышение пенсионного возраста. Припомнили ему и Налоговый майдан 2010 года, который был вызван Налоговым кодексом, названным в простонародье КАТ — кодекс "Азарова-Тигипко". Не забыли Тигипко и его нерешительность во время Революции Достоинства, когда он до последнего держался Януковича и решился выступить с осуждением, только тогда, когда Виктор Фёдорович бежал. Но Янукович в нынешних политических реалиях — это еще полбеды, а вот то, что Тигипко последние годы плодотворно сотрудничал на бизнес-ниве с Петром Порошенко — это уже беда. Но и это не все — Тигипко имел давние связи с Коломойским по ПриватБанку и даже, если они канули в лету, все-равно все заговорят о том, что Тигипко премьер — это победа Игоря Валерьевича. А договариваться о прохождении кандидатуры Тигипко через парламент пришлось бы именно с Коломойским. Одним словом, с Тигипко для президента слишком много имиджевых неудобств, а будет ли результат от его "администрирования" далеко не очевидно. Последний раз он что-то полезное делал на госдолжности во главе Нацбанка в далеком 2004 году и то, ушел оттуда в отпуск, чтобы поработать главой штаба Януковича на президентских выборах.

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Не лучше выглядят имиджевые последствия для президента и от еще одного потенциального кандидата в премьеры — Валерия Хорошковского. Хотя, в отличие от Тигипко, он действительно доказывал свою эффективность и во втором правительстве Тимошенко (был главным таможенником, и Юлия Владимировна его очень хвалила, пока он не стал для нее "напомаженным существом" из-за рьяного отстаивания интересов Дмитрия Фирташа), и во главе СБУ при Януковиче, когда в стране серьезно закрутили гайки. Да, эффективный, но для кого? Назначение Хорошковского было бы сразу воспринято большой частью общества как усиление Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина, Юрия Бойко и в конечном итоге россиян. Мало ли и без того президента обвиняют в "капитуляции"? Ну и безоблачного прохождения данной кандидатуры через парламент также не предвидится.

А если отойти от "славянофильского" фланга украинского политикума и поискать премьера среди "западников"? Давно звучат кандидатуры "нефтегазовых" Андрея Коболева и Юрия Витренко. В НАК "Нафтогаз Украины" они якобы "победили Газпром в Стокгольме" (правда, эти лавры они не могут поделить между собой, а, кроме того, эта победа пополнила бюджет Украины только недавно после газовых договоренностей с Россией, зато премии они себе выписали скандально большие сразу решения арбитража). Возможный плюс этих двух кандидатур — "американская крыша", правда, у Коболева она давно "протекла", поскольку связан он был с "демократами", а пока США рулит Трамп (и судя по тенденциям он станет еще раз президентом), то Коболев-премьер может быть воспринят в Белом доме как откровенное оскорбление.

Что касается Витренко, то в информпространстве над ним витала тень вездесущего Коломойского. Опять нехорошо. Хотя и не так критично, как с Тигипко и Хорошковским. Но все-таки назначение премьера должно свидетельствовать о процессе деолигархизации.

Нет никакого сомнения, что заставить нормально работать Кабмин может "сильная рука" и она даже имеется, простите за тавтологию, под рукой. Речь идет об Арсене Авакове, который уже 6 лет бессменно руководит МВС. Арсен Борисович во всех скандалах, которые преследуют правительство Гончарука (хотя бы взять историю с Новыми Санжарами) проявляет себя чуть ли не единственным членом правительства, который знает, что, где и когда нужно делать. Но именно такое реноме Авакова, а также определенные отношения с Коломойским, должны настораживать президента. Аваков сможет собрать под себя большинство в парламенте, он сможет заставить Кабмин работать, но не на президента, а на свое политическое будущее.

Вот, собственно, такой набор зол больших и малых и стоит перед Зеленским. В пору задуматься, а не оставить ли все как есть. Но как мы говорили — это одно из наибольших зол. Хотя есть один довольно эффективный и эффектный одновременно способ поменять многое, ничего особо не меняя. Хотя это, конечно, будет только временный вариант. Можно Гончарука отправить в отставку, но никого не назначать на его место. Исполняющим обязанности станет вице-премьер Денис Шмыгаль.

Кроме того, можно сменить нескольких самых одиозных министров. Их обязанности пусть выполняют заместители. И на этом пока можно остановиться. Такая комбинация дает тактическое решение сразу нескольких проблем. Во-первых, можно наконец выгнать Гончарука и точечно перезагрузить правительство. Во-вторых, есть время подумать о приемнике. В-третьих, и.о премьера Шмыгаль — это фигура, которая и по статусу (все-таки не полноценный премьер), и по биографии не дает оснований для острой критики ни президента, ни самого и.о Главы Кабмина. Почему? Потому что Шмыгаль точно не связан с Коломойским, а это в нынешних политических реалиях уже большой плюс. Даже, если скажут, что Гончарука "снял" Коломойский, то точно уже не скажут, что он еще и себе премьера подобрал. Это будет и позитивный сигнал для Запада, для которых и.о Главы Кабмина выглядит карьерным "технократом", который постепенно прошел многие ступеньки и в бизнесе, и в госуправлении. Тут стоит напомнить, что Шмыгаль из губернаторов поднялся до вице-премьера.

Важный момент — Шмыгаль из губернаторов-"западенцев", что отсекает подозрения в симпатиях к России. Главное же, что дает Зеленскому Шмыгаль в качестве и.о главы Кабмина — это время в тишине подумать, что делать дальше.