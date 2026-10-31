Почти 50 млрд грн ущерба: ArcelorMittal Кривой Рог резко ухудшил результаты

ArcelorMittal Кривой Рог завершил январь-сентябрь 2026 года с чистым убытком 49,44 млрд грн, что в 8,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время доход предприятия сократился до 45,65 млрд. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

За девять месяцев 2025 года чистый убыток комбината составил 5,77 млрд грн, а доход от обычной деятельности – 52,28 млрд грн.

Таким образом, в январе-сентябре 2026 года доход предприятия сократился примерно на 12,7% в годовом исчислении.

Непокрытый убыток ArcelorMittal Кривой Рог по состоянию на конец сентября достиг 82,28 млрд грн.

Убытки резко выросли в третьем квартале

По итогам первого квартала 2026 года предприятие получило 4,6 млрд грн чистого убытка, что на 54,8% больше, чем годом ранее. Доход за этот период составил 13,24 млрд. грн.

За первое полугодие чистый убыток "ArcelorMittal Кривой Рог" вырос на 57,4% - до 6,64 млрд грн. Доход за шесть месяцев составил 32,84 млрд грн против 33,82 млрд грн годом ранее.

Для сравнения, за весь 2025 год предприятие получило 8,9 млрд. грн. чистого убытка при доходе 70,63 млрд. грн.

ArcelorMittal Кривой Рог является крупнейшим производителем стального проката в Украине и специализируется, в частности, на производстве арматуры и катанки. 95,128% акций предприятия принадлежит Arcelor Mittal Duisburg GmbH.

Напомним, в октябре "ArcelorMittal Кривой Рог" начал консервацию завода после четырех российских ракетных атак. Предприятие переводят в режим холодной остановки, поскольку компания считает его безопасную и стабильную работу невозможной в нынешних условиях. В ArcelorMittal отмечали, что группа не покидает Украину и планирует возобновить производство, как только это станет возможным.