Кривой Рог просит индийского владельца не останавливать "АрселорМиттал": без работы осталось 17 тысяч человек

Городской совет Кривого Рога обратился к индийскому миллиардеру Лакшми Митталу с просьбой пересмотреть планы полной остановки работы крупнейшего в Украине горно-металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (бывшая "Криворожсталь"), на котором работают около 17 тысяч человек.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В документе указано, что городские власти узнали о планах остановки и консервации предприятия со СМИ, без предварительного обсуждения возможных последствий с компанией.

В горсовете предупреждают о потере доходов тысячами семей при масштабном сокращении персонала.

Также депутаты указывают на экологические риски, если прекратится надлежащее обслуживание хвостохранилищ, дамб и систем отвода шахтных вод.

Остановка "АрселорМиттал"

"АрселорМиттал Кривой Рог" после серии ракетных ударов заявил, что не может безопасно возобновить производство. Компания планирует сохранять инфраструктуру предприятия до появления возможности возобновить работу.

"АрселорМиттал Кривой Рог" уже начал перевод предприятия в режим холодной остановки. В течение следующих двух месяцев производство будет подготовлено к безопасной остановке, после чего промышленные активы законсервируют до появления возможности возобновить работу.

В Кривом Роге после этого заявили о тяжелой ситуации из-за остановки крупных металлургических предприятий.

По словам председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, ряд крупнейших предприятий города остановлен, а другие работают максимум на четверть довоенных объемов. Поэтому Кривой Рог в этом году сократит часть бюджетных расходов из-за падения налоговых поступлений горно-металлургических предприятий.

Об "АрселорМиттал"

ArcelorMittal — одна из ведущих мировых интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, работающая в 60 странах и имеющая основные сталелитейные производства в 14 странах. Это крупнейший производитель стали в Европе, один из самых больших в Америке. Компания также наращивает присутствие в Азии через совместное предприятие AM/NS India.

ArcelorMittal продает свою продукцию широкому кругу клиентов, включая автомобильную, машиностроительную, строительную и машиностроительную промышленность и в 2025 году получила доход в размере 61,4 миллиарда долларов, произвела 55,6 миллиона метрических тонн сырой стали и 48,8 миллиона тонн железной руды.

Акции ArcelorMittal котируются на фондовых биржах Нью-Йорка, Амстердама, Парижа, Люксембурга и испанских фондовых биржах Барселоны, Бильбао, Мадрида и Валенсии.

Крупнейшим мажоритарным акционером и руководителем является индийский миллиардер Лакшми Миттал и его семья. Остальные акции принадлежат институциональным инвесторам и находятся в свободном обращении на фондовых биржах.